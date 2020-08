Barcelona controlarà l'aforament dels mercats municipals per mitjà de càmeres

L'Ajuntament de Barcelona ha decidit instal·lar càmeres de vigilància als mercats municipals per controlar l'aforament i impedir les aglomeracions que pugui provocar contagis de les persones. El consistori considera que és una mesura de seguretat sanitària.









Les càmeres estaran situades al sostre de les zones d'accés i controlarà el nombre de persones que entrin o surtin de la instal·lació. Les càmeres prendran una imatge zenital, de manera que només serviran per comptar les persones que entri o surtin i només s'enfocaran als caps, sense possibilitat d'enfocar les cares. Quan es produeixi un excés d'aforament, el sistema llançarà un avís.





FASE DE PROVA

La informació, notificacions i alertes d'ocupació es mostraran en temps real en els monitors connectats a la xarxa, que apareixerà en verd quan es pugui accedir i en vermell quan s'arribi a el límit aforament, de manera que el personal de seguretat pot limitar l'accés de nous clients fins que no es torni a l'aforament permès.





Les càmeres zenitals s'han instal·lat en una primera fase com a prova pilot en el mercat de l'Abaceria, Sants, Sarrià, Encants de Bellcaire i al Mercat de Sant Antoni, mercats amb "característiques molt diferents per comprovar la seva idoneïtat en diferents situacions i fer els ajustos necessaris ".





Un cop completada la primera fase, l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona continuarà amb la següent fase fins a completar la instal·lació en tots els mercats a mitjans d'octubre i en total s'instal·laran 260 càmeres i 125 pantalles de seguiment.





Quedarà per definir i executar els projectes per al mercat de la Boqueria i per Encants de Bellcaire causa de les "especials característiques d'aquests dos mercats que no tenen portes d'accés pròpiament dites".