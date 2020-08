Felipe González condemna els atacs a seus de l'oposició veneçolana i demana suport a la Internacional Socialista

L'expresident de Govern Felipe Gonzále z ha condemnat els atacs que s'han produït en els últims dies a diverses seus del partit veneçolà Acció Democràtica (AD) i ha demanat a la Internacional Socialista que faci el mateix, en una reunió amb Antonio Ecarri, el 'ambaixador' designat per a Espanya per Juan Guaidó, autoproclamat "president encarregat" de Veneçuela.









"Vull manifestar la meva solidaritat amb Acció Democràtica davant l'atropellament de la tirania de Maduro. Estic convençut que la seva lluita pels valors democràtics no decaurà enfront de l'opressió. Apel·lo a la Internacional Socialista perquè es pronunciï en el mateix sentit", li ha dit González a Ecarri, segons un comunicat difós per l'oficina de l'emissari veneçolà.





Ecarri, per la seva banda, ha agraït a González el seu "suport sense restriccions" cap a Acció Democràtica i "els partits polítics democràtics a Veneçuela", al temps que ha expressat el seu desig que "la solidaritat dels integrants de l'organització internacional de partits socialdemòcrates sigui encara més contundent davant aquest nou atropellament ". "En moments com aquest és quan necessitem demostrar que els partits democràtics de l'món estem units en la defensa de les democràcies", ha sostingut.





El secretari general de l'Organització d'Estats Americans (OEA), Luis Almagro, també ha rebutjat "l'atac de col·lectius armats del règim de Nicolás Maduro a dues seus d'Acció Democràtica a Caracas, al Paradís i a La Florida, on funciona el Comitè Executiu Nacional ". "La dictadura haurà de respondre davant la comunitat internacional per aquests atropellaments", ha dit a Twitter.





Estats Units, per la seva banda, ha advertit a "Maduro i a totes les seves bandes que el poble veneçolà no acceptarà les seves agressions contra la seva democràcia". "La democràcia no pot ser intimidada. És hora d'una transició pacífica i democràtica", ha reivindicat a Twitter l'Ambaixada Virtual de país per a Veneçuela.





Diumenge, diversos 'col·lectius' --supuestos grups de civils armats afins al Govern de Maduro-- van atacar la seu d'AD a La Florida i el dilluns van aconseguir prendre les seus de La Florida i El Paradís, arribant a llançar perdigons i altres objectes des de dins, d'acord amb 'el Nacional' i amb el propi partit.





Guaidó ha expressat el seu suport "la dirigencia i la militància d'AD, que estan lluitant per defensar la seva casa i els seus símbols". "Els arravataments covards de la dictadura hem convertir-los en força i lluita", ha arengat a la xarxa social.





Tant des AD com Guaidó han aprofitat per ratificar la seva decisió de no participar en les eleccions parlamentàries convocades per al pròxim 6 de desembre pel Govern, per considerar que són una "farsa", atès que diversos partits, inclòs AD, han estat intervinguts i nombrosos dirigents segueixen inhabilitats o empresonats.