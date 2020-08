Prohibeixen el bany a una platja de Blanes per un abocament d'aigua potable

Protecció Civil de l'Ajuntament de Blanes (Girona) ha prohibit el bany en un tram de la seva platja per un abocament d'aigua potable procedent de la veïna localitat de Lloret de Mar, tot i que no hi ha perill de manca de salubritat en l'aigua de la mar de la zona afectada, segons ha informat en un comunicat aquest dimarts.









Malgrat això, el consistori ha decidit hissar la bandera vermella perquè l'abocament s'ha barrejat amb els sediments propis dels conductes d'aigua "fent que a la seva sortida el seu aspecte sigui anàleg a quan hi ha una tempesta de pluja de gran intensitat", per la que no és recomanable banyar-se.





El bany segueix permès en altres platges de la localitat, i s'espera que, en funció del cabal d'aigua potable que s'ha abocat, i el moviment de l'onatge d'aquest dimarts, els sediments s'hagin pogut diluir abans de la mitjanit.