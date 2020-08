La justícia desestima els recursos dels presos de l'1-O i confirma la suspensió del tercer grau

La titular del Jutjat de Vigilància Penitenciària 5 de Catalunya ha desestimat els recursos presentats pels condemnats pel Tribunal Suprem per l'1-O a la seva decisió de suspendre la classificació en tercer grau, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC ).





En set resolucions, la jutgessa rebutja els recursos de les defenses del líder d'ERC, Oriol Junqueras; els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn i Josep Rull; l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez; i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.



El mateix jutjat va suspendre el tercer grau dels presos de l'1-O arran d'un recurs de la Fiscalia, i les defenses de tots els implicats van presentar un recurs de reforma contra la provisió de la magistrada, que va resoldre donar una "tramitació urgent i preferent" als recursos del fiscal.



Així, la jutgessa avala l'argument del fiscal, que va sostenir que la presentació del recurs havia d'implicar la suspensió immediata del tercer grau, encara que aprecia "una llacuna legal que comporta dificultat i complexitat per al dia a dia" de la jurisdicció de vigilància penitenciària.



Les defenses van argumentar que el recurs al tercer grau és suspensiu contra una decisió judicial, però no contra una administrativa -en aquest cas, de la junta de tractament de la presó de Lledoners-, i la Fiscalia va demanar una interpretació extensiva per a retirar la semillibertat de manera immediata.



Com va mantenir el fiscal, la magistrada resol que, si es donen efectes suspensius al recurs contra l'acte d'un jutge, "amb major raó és procedent aplicar-los respecte a una mera resolució administrativa, perquè el contrari aniria contra tota congruència i contra el més mer sentit comú", i considera contravindria la nova doctrina del Tribunal Suprem (TS).





DOCTRINA DEL SUPREM

Es refereix a la nova decisió del Suprem que fixa que no seran les Audiències Provincials sinó el tribunal sentenciador qui tingui l'última paraula sobre el règim penitenciari dels condemnats, per la qual cosa les defenses dels presos de l'1-O hauran d'acudir a la Sala penal del Suprem si recorren de nou aquesta decisió.



El text de la jutgessa afegeix que pren aquestes decisions "sense prejutjar ni entrar a conèixer del fons de l'assumpte principal", la progressió a tercer grau que va recórrer el fiscal, i que la jutgessa resoldrà en els pròxims dies.