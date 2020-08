CatalunyaPress T'INFORMA

Podemos pateix un altre cop dur als tribunals. Un jutge de Madrid ha decidit imputar el partit morat per un cas de finançament il·legal , marversación i administració deslleial. En el mateix cas també estan imputats el secretari de Comunicació de Podem i responsable de les campanyes i el tresorer i la gerent de el partit, per presumpta malversació i administració deslea, encara que Pablo Echenique augura que tot quedarà en res .





Seguint en el món judicial, diverses són les notícies que avui ho han tornat a l'actualitat. D'una banda, els jutges alerten: els tribunals estan col·lapsats i hi ha judicis que han de programar-se per ... 2022 !!! "Desolador !! ... i a ningú li importa", va escriure un magistrat a les xarxes socials. De l'altra, un magistrat del Tribunal Constitucional ha estat detingut, i posat en llibertat, per un presumpte cas de violència de gènere . I la justícia ha desestimat els recursos dels presos de l'1-O pel tercer grau, de manera que hauran de continuar a la presó.









La pugna per la vacuna de la Covid-19 s'accelera. Vladimir Putin ha anunciat que Rússia ja té una vacuna contra la Covid-19 , tot i que el món científic hi dubte que sigui realment efectiva. Pel que sembla, massa presses les del president rus.









D'altra banda, la xifra de contagiats i morts a Catalunya no para de pujar, tot i que sembla que poc a poc la situació va millorant, mentre que a tot Espanya s'està estabilitzant . De fet, el Govern ja permet que en alguns municipis d'una de les zones que s'ha vist més afectada, Lleida, els bars ja puguin obrir a el 50% de la seva capacitat . Sí estarà controlat per mitjà de càmeres de vigilància l'accés de persones als mercats de Barcelona , una iniciativa de l'Ajuntament per evitar aglomeracions. On sembla que la situació empitjora és en el món del futbol ja que un nou equip, el València, ha comunicat que dos dels seus jugadors han donat positiu . A més, el Cercle de Sanitat considera que la gestió de la pandèmia és molt millorable i dóna suport que es faci una avaluació independent. I no sabem si serà la que més protegeix, però segur que aquesta mascareta és la més cara del món .









Pel que fa a la Generaliat, el Govern, pressionat per ERC, accedeix a presentar-se en el cas del 3% per a conèixer els detalls de l'sumari, en el qual els hereus de CiU, JXC i PDeCAT, estan implicats.









En l'àmbit internacional, Felipe González surt en defensa de l'oposició veneçolana i demana ajuda a la Internacional Socialista per acabar amb els atacs a les seus dels partits de l'oposició al govern de Nicolás Maduro.





Un tema que preocupa, i molt, a Catalunya, la proliferació d'okupes . La comunitat té sis vegades més ocupacions que Madrid, i el50% de les que es denuncien a tot Espanya es produeixen aquí.





Seguint amb el tema de l'habitatge, la pandèmia i l'oportunitat del teletreball ha obert les portes a un retorn a la vida als pobles, tal com queda reflectit en l'interès de moltes persones en comprar un habitatge en pobles petits .





La sorpresa l'ha deparat la nova campanya publicitària de la tornada a l'escola amb El Corte Inglés. La imatge escollida ha causat indignació, tal com s'ha reflectit en les xarxes socials.





Una altra notícia curiosa és la de l'accident de moto que ha patit el portaveu de Vox al Congrés , Iván Espinosa de los Monteros, durant les seves vacances a Cantàbria. El polític només ha patit ferides lleus.





I per acabar, la Fundació La Caixa continua amb la seva extraordinària tasca social. Ara, ha destinat 2,5 milions d'euros a la lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social.









I això ha estat tot per avui. Us esperem demà.