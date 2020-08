Mor una nena de 11 anys a Tarragona després de donar positiu per Covid-19

Una nena de 11 anys ha mort a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona després d'haver donat positiu per Covid-19. Encara que des de la Generalitat no ha volgut confirmar que la mort hagi estat per causa de virus, fonts mèdiques apunten que les complicacions que ha patit han pogut ser degut a la infecció pel Covid-19.









La nena, que havia donat positiu fa uns dies, havia hagut de ser ingressada a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa a causa del seu estat de salut. No obstant això, a l'empitjorar va ser trasllada a l'hospital de la capital tarragonina, on va ingressar en estat greu.





Els metges han confirmat que la menor no ha patit patologies prèvies que explicaran la seva empitjorament. Un cop al Joan XXIII de Tarragona, la nena ha patit el que els metges coneixen com abdomen aguda, una patologia que podria estar vinculada a l'virus.





Poc més tard s i li va diagnosticar una isquèmia intestinal i una perforació gàstrica, per la qual cosa ha hagut de ser operada d'urgència. No obstant això, els esforços dels metges no han pogut evitar la tragèdia.