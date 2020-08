Més de 12,5 milions de persones han superat el Covid-19 a tot el món

Més de 12,5 milions de persones han superat el Covid-19 als 188 països afectats per la pandèmia del nou coronavirus, que també deixa més de 20 milions de persones contagiades i més de 740.000 mortes, segons el balanç ofert aquest dimecres a la Universitat Johns Hopkins.









En total, 20.295.343 persones han contret el virus i 741.423 han mort a causa del mateix, enfront de les 20.092.855 i 736.254 de dimarts, fet que suposa un increment diari de 202.488 positius i 5.169 morts. No obstant això, en el mateix període els pacients curats han passat de 12,3 a 12,5 milions.









Estats Units, Brasil i l'Índia s'han confirmat aquesta setmana com els tres països més afectats per la pandèmia, per aquest ordre, sumant més de deu milions de casos de coronavirus entre els tres. Així, compten 5.141.208 positius i 164.537 morts; 3.057.470 i 101.752; i 2.329.638 i 46.091, respectivament.





Rússia està en quarta posició, amb 895.691 infectats i 15.103 morts, seguit de Sud-àfrica --el país més afectat d'Àfrica--, amb 566.109 i 10.751; Mèxic (492.522 i 53.929), Perú (489.680 i 21.501); Colòmbia (410.453 i 13.475); Xile (376.616 i 10.178); i l'Iran (331.189 i 18.800), que completen el 'top ten'.





En el següent esglaó estan Espanya (326.612), Regne Unit (313.402), Aràbia Saudita (291.468), el Pakistan (285.921), Bangla Desh (263.503), Argentina (260.911), que ha avançat a Itàlia (251.237), Turquia (243.180) , França (239.355) i Alemanya (219.540).





Per sobre dels 100.000 positius es troben l'Iraq (156.995), Filipines (139.538), Indonèsia (128.776), Canadà (122.389), Qatar (113.646) i Kazakhstan (100.855). Per la seva banda, Egipte, Equador i Bolívia depassen els 90.000, amb 95.834, 95.563 i 93.328, respectivament.





A continuació se situen la Xina (88.958), Israel (86.959), Ucraïna (86.504), Suècia (83.126), Oman (82.050) i República Dominicana (81.094). Per darrere es troben Panamà (76.464), Bèlgica (75.008) i Kuwait (73.068), així com Bielorússia (69.005), Romania (63.762), Unió dels Emirats Àrabs Units (62.966) i els Països Baixos (60.954).





Guatemala (57.966), Singapur (55.353), Polònia (52.961) Portugal (52.945) i el Japó (50.589) han superat els 50.000 i Hondures (48.403), Nigèria (47.290), Bahrain (44.804), Ghana (41.404), Armènia ( 40.794) i Kirguizistan (40.759) han superat els 40.000.





Al tall d'aquesta xifra està Afganistan (37.345), seguit de Suïssa (36.895), Algèria (36.204), el Marroc (35.195), Azerbaidjan (33.731) i Uzbekistan (32.215); a més de Sèrbia (28.497), Moldàvia (28.223), Veneçuela (27.938), Kenya (27.425), Irlanda (26.801), Costa Rica (24.508), Etiòpia (24.175), Nepal (23.948), Àustria (22.245), Austràlia ( 22.127) i El Salvador (21.269).





Sense arribar encara als 20.000 es posicionen República Txeca (18.783), Camerun (18.213), Costa d'Ivori (16.847), Dinamarca (15.291), territoris palestins (14.875), Corea de Sud (14.714), Bòsnia i Hercegovina (14.708) , Bulgària (13.722), Madagascar (13.317), Macedònia del Nord (12.083), el Sudan (12.033), Senegal (11.380) i Kosovo (10.419).





MENYS DE 10.000 CASOS





A la forquilla entre els 10.000 i els 5.000 es troben Noruega, República Democràtica de Congo, Malàisia, Zàmbia, Guinea, Gabon, Tadjikistan, Haití, Finlàndia, Paraguai, Luxemburg, Líban, Albània, Mauritània, Líbia, Grècia, Croàcia, Djibouti i Maldives.





Guinea Equatorial, Zimbabwe, Hongria, Malawi, República Centreafricana i ara també Nicaragua, tenen més de 4.000 casos; Montenegro, Congo, Esuatini, Tailàndia, Namíbia, Somàlia i Cuba, més de 3.000; i Cap Verd, Sri Lanka, Eslovàquia, Mali, Surinam, Moçambic, el Sudan de l'Sud, Lituània, Eslovènia, Rwanda, Estònia, Guinea Bissau i Benín, més de 2.000.





Per sobre dels mil es troben Islàndia, Sierra Leone, Iemen, Tunísia, Angola, Nova Zelanda, Uruguai, Gàmbia, Síria, Uganda, Letònia, Jordània, Geòrgia, Xipre, Libèria, Burkina Faso, Níger, Malta, Togo, Botswana i Jamaica.





No arriben als mil positius de COVID-19 Txad, Andorra, Sant Vaig prendre i Príncep, Lesotho, San Marino, Bahames, Vietnam, Tanzània, Taiwan, Guyana, Burundi, Comores, Birmània, Maurici, Mongòlia, Eritrea, Cambodja, Trinitat i Tobago, Brunei, Barbados, Mònaco, Seychelles, Papua Nova Guinea, Bhutan, Antigua i Barbuda, Liechtenstein, Belize, Saint Vincent i les Grenadines, Fiji, Saint Lucia, Granada, Timor Oriental, Laos, Dominica i Sant Cristòfol i Neus.