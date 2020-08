Investigadors espanyols resolen un misteri del càncer de fa més de 45 anys

El grup de recerca de doctor Manel Esteller, director de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, professor d'investigació ICREA i catedràtic de Genètica a la Universitat de Barcelona, ha resolt un misteri del càncer de fa més de 45 anys, descrivint que en les cèl·lules canceroses s'inactiva epigenèticament la proteïna que genera el nucleòtid 'I', originant tumors petits però altament agressius.





Abans que es descobrissin les primeres mutacions en oncogens en el càncer humà a principis dels 80, la dècada de 1970 va aportar les primeres dades que suggerien alteracions del material genètic en els tumors. En aquest context, la revista 'Nature' va publicar el 1975 l'existència d'una alteració específica de la cèl·lula transformada: a un ARN encarregat de portar un aminoàcid per construir les proteïnes (ARN de transferència) li faltava una peça, l'enigmàtic nucleòtid 'I '.





Després d'aquesta observació, durant aquest temps no s'han aportat noves dades sobre les causes i conseqüències de no posseir la base correcta en aquest ARN. "Des del descobriment original de 1975 ha existit molta feina bioquímic per caracteritzar els enzims implicats en els diferents passos que porten al desitjat nucleòtid 'I', una guanina hipermodificada, però sense connectar aquesta caracterització amb la seva defecte en la biologia tumoral. Nosaltres hem construït el pont entre aquests dos mons al demostrar que el silenciament epigenètic del gen TYW2 és la causa de la pèrdua de l'esquiu nucleòtid 'I' ", explica Esteller en un article a la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.





L'expert detalla que "el bloqueig epigenètic del gen TYW2 ocorre principalment en càncer de còlon, estómac i úter". "I té conseqüències indesitjables per a una cèl·lula sana: el 'carter' (ARN) que envia el senyal per produir els 'totxos' del nostre cos (proteïnes) comença a acumular errors i la cèl·lula adquireix un aspecte diferent, allunyat de l'epiteli normal, que anomenem mesenquimal i que s'associa amb l'aparició de metàstasi ", afegeix.





En aquest sentit, detalla que quan s'estudien pacients amb càncer de còlon en estadis precoços, la lesió epigenètica de TYW2 i la pèrdua del nucleòtid 'I' s'associa a aquells tumors que, encara que de mida petita, ja comporten una menor supervivència de la persona.





"Ens agradaria explorar ara la manera de tornar a l'activitat del gen TYW2 i restituir l'enyorada peça 'I' al càncer per poder tancar el cicle d'aquesta història que es va iniciar de forma tan brillant el 1975, en les albors de la biologia molecular moderna ", conclou l'investigador.