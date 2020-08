El Covid-19 ha disparat el nombre de 'ninis'

La crisi sanitària també ha tingut efectes negatius per als joves espanyols. El nombre de joves menors de 30 anys que ni estudien ni treballen, els anomenats 'ninis', ha experimentat una tendència a l'alça, especialment a l'abril. Aquest mes, en ple confinament, augmentava un 20,7% respecte al mateix període del 2019 i el juliol tornava a pujar un 17%, segons dades del programa de Garantia Juvenil difosos per Acció Contra la Fam amb motiu del Dia Internacional de la Joventut .









La responsable dels programes d'ocupabilitat de l'organització, Ana Alarcón, ha explicat en una roda de premsa que els joves s'enfronten a un futur laboral incert per la COVID-19: ocupacions precàries, salaris baixos, menys hores de treball, més expedients temporals i acomiadaments definitius. "Alguns dels que es trobin ara en atur poden convertir-se en aturats de llarga durada. La precarització laboral s'ha convertit en un assumpte estructural del nostre sistema de treball", ha indicat.





La situació és encara més dura, segons l'entitat, entre els joves d'entre 25 i 35 anys perquè s'enfronten a una nova crisi després de la del 2008. Les últimes dades de Garantia Juvenil -que mesura als joves menors de 30 anys que ni estudien ni treballen, els mal anomenats ninis- mostren que ha crescut un 17% el nombre d'inscripcions respecte al 2019. "el seu futur laboral i els seus projectes de vida, crear una família o comprar-se una casa, tornen a estancar amb la crisi de l' coronavirus ", ha dit l'experta en ocupació.





Aquestes dades tampoc milloren entre menors de 25 anys, els acabats de graduar. En el segon trimestre de 2020 la taxa d'atur va arribar gairebé al 40% mentre que en el primer trimestre es va situar en el 33% segons l'Enquesta de Població Activa (EPA). "Aquesta pujada de 7 punts reflecteix la incertesa existent en el mercat laboral a l'hora d'apostar pel talent jove i la manca d'oportunitats a la qual s'enfronten", ha expressat Alarcón.





En aquest sentit, l'experta en ocupació ha afegit que "en els programes d'emprenedoria juvenil d'Acció contra la Fam s'observa les innovadores idees i iniciatives que proposen les i els joves i això fa pensar que es perd molt de talent i innovació en les empreses espanyoles al no proporcionar més opcions laborals ".





En aquest context, la situació de les dones joves és encara pitjor. "Elles pateixen més precarietat i pobresa laboral, la qual cosa les situa en un pitjor lloc per afrontar un nou període de crisi més alguns dels sectors més afectats, com el comerç, educació, moda, turisme i hostaleria que estan altament feminitzats".





Segons Acció contra la Fam, la bretxa de gènere també es manifesta en l'emprenedoria juvenil. "El percentatge de dones sense estudis superiors que emprèn és molt menor que el dels homes", ha detallat Alarcón.





Una altra de les conseqüències de la pandèmia és l'interès dels joves per emprendre el seu propi negoci. Segons l'opinió d'Ana Alarcón, "això ens dóna una idea de com es disminueixen les expectatives d'ocupació per compte aliè en un mercat laboral minvat per la crisi i obre interès per les possibilitats d'emprendre per compte propi i buscar opcions locals", ha declarat Alarcón.





Segons la seva opinió, les dades no signifiquen, però, que vagi a créixer l'emprenedoria juvenil d'una manera notable. "Emprendre és un camí llarg i pot ser que les circumstàncies socioeconòmiques d'aquests joves els obliguin a deixar el seu somni emprenedor de banda per cobrir les seves necessitats bàsiques", ha dit l'experta.





Lucía Ciller, una arquitecta de Múrcia, va narrar en la roda de premsa la seva experiència personal que la va portar a decantar-se per l'autoocupació després de lluitar per dedicar-se a la seva professió, cosa que no va aconseguir. Així, va concloure que la millor opció era emprendre: "Cansada de tenir una feina preciós amb molta responsabilitat, però mal remunerat, vaig canviar el rumb i tornava Múrcia per tenir una vida més tranquil·la i allà emprendre amb el meu propi negoci de disseny d'il·luminació i llums artesanals Luzmixtura ".





Aquesta jove emprenedora ha explicat com "la COVID ha vingut a agreujar una situació laboral que ja era precària a Espanya per als joves". El seu pensament és potser la clau en aquests moments: "decidir cap a on anar i què necessita la societat i les persones en lloc d'esperar que el" treball perfecte "truqui al teu posades és per a mi la millor sortida".





Un altre cas és el de Roberto Mall, un graduat en Física de 22 anys, que realitzava pràctiques al Regne Unit abans de l'arribada de l'coronavirus. A l'establir-se l'estat d'alarma a Espanya va decidir tornar i buscar feina a Madrid. Però no va trobar res i va apostar per ser emprenedor: "Vaig decidir muntar la meva pròpia empresa, una app mòbil, però les dificultats que hi ha grans obstacles per als joves. Per això, he hagut de tornar a exiliar per treballar", ha explicat.