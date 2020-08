Regne Unit va entrar en recessió al segon trimestre després d'un enfonsament rècord del 20,4% de l'PIB

L'economia del Regne Unit, la segona més gran d'Europa, va patir entre abril i juny una caiguda històric de l'activitat amb una caiguda del 20,4% del producte interior brut (PIB) respecte dels tres mesos anteriors, quan havia registrat una contracció del 2,2%, confirmant així la seva entrada en recessió per primera vegada des de 2009, segons les dades publicades per l'Oficina Nacional d'Estadística.









En concret, l'activitat del sector serveis va retrocedir un 19,9% en el segon trimestre, mentre que en l'agricultura va baixar un 4,8%, a més d'una caiguda del 20,2% en les manufactures i de l'35% en la construcció .





D'aquesta manera, la caiguda de l'economia britànica suposa el més gran entre les economies desenvolupades arran de la pandèmia, superant la caiguda del 18,5% delPIB d'Espanya, així com els descensos del 13,8% a França i del 12 , 4% a Itàlia, duplicant la caiguda del 10,1% del PIB d'Alemanya. En el mateix període, l'eurozona va registrar una contracció del 12,1% i els EUA del 9,5%.





"La recessió per la pandèmia de coronavirus ha provocat la caiguda més gran registrada en el PIB trimestral", va reconèixer Jonathan Athow, director adjunt d'estadístiques nacionals de l'ONS, que va destacar que l'economia va començar a recuperar-se al juny amb la reobertura de botigues, el augment de la producció de les fàbriques i la recuperació de la construcció d'habitatges.





"Tot i això, el PIB al juny encara es manté un sisè per sota del seu nivell al febrer, abans que ataqués el virus", ha afegit.





En aquest sentit, segons les dades mensuals publicades per l'ONS, el PIB britànic va experimentar un rebot del 8,7% al juny a mesura que es va relaxar el confinament, després d'haver crescut un 2,4% al maig, després d'una caiguda rècord de l'20% a l'abril.





D'aquesta manera, en els dos mesos des dels mínims del passat mes d'abril l'economia britànica hauria registrat una expansió del 11,3%, encara que l'activitat encara es mantindria un 17,2% per sota dels nivells observats al febrer de 2020 .





El ministre d'Hisenda del Regne Unit, Rishi Sunak, ha defensat en una entrevista amb la BBC, recollida per Europa Press, que el país s'enfronta a una situació "sense precedents" per a la qual no existeix "llibre d'instruccions", de manera que ha recomanat "alguna cosa d'humilitat" a l'hora d'abordar la crisi, ja que no és possible saber amb exactitud quines són les mesures correctes.





"Hi havia advertit fa temps que s'acostaven temps difícils i les dades d'avui mostren que aquests temps difícils ja són aquí. Centenars de milers de persones han perduts els seus llocs de treball i, lamentablement, molts més ho faran. Tot i les dificultats que ens esperen, vull dir que ningú serà deixat sense esperança o oportunitats ", ha afegit en declaracions a 'The Guardian'





La crisi del coronavirus va provocar en el segon trimestre de l'any la pèrdua de 220.000 llocs de treball al Regne Unit, la qual cosa suposa la major caiguda en el nombre d'ocupats des dels tres mesos compresos entre maig i juliol de 2009, segons l'ONS, mentre que la taxa d'atur es va mantenir en el 3,9%, en gran mesura gràcies a l'efecte de les mesures de suspensió de la feina implementades pel Govern.





Segons la ONS, entre abril i juny el nombre d'ocupats al Regne Unit era de 32.920.000, el que representa un increment anual de 113.000 treballadors, però una caiguda de 220.000 ocupats en comparació del primer trimestre del l'any.





De la seva banda, la taxa d'ocupació del Regne Unit en el segon trimestre es va situar en el 76,4%, tres dècimes per sobre del nivell d'un any abans, però dues dècimes menys que en el trimestre precedent.





ESPANYA, LA PITJOR ECONOMIA A LA PRIMERA MEITAT DE 2020





Així mateix, l'Oficina Nacional d'Estadística britànica ha indicat que, donades les diferències en els temps d'imposició de les mesures de confinament entre països, "és més útil considerar la caiguda acumulada del PIB en el primer semestre del l'any", el que col·locaria Espanya com el país que ha patit un major impacte negatiu entre les economies avançades, seguit pel Regne Unit.





D'aquesta manera, en comparació amb el final de 2019, la caiguda del PIB d'Espanya en la primera meitat de 2020 aconseguiria el 22,7%, seguit d'una caiguda del 22,1% del PIB del Regne Unit, el 18,9 % de França o el 17,1% d'Itàlia. En el cas d'Alemanya, el retrocés del PIB entre gener i juny arribaria al 11,9%, mentre que als Estats Units es limitaria al 10,6%, menys de la meitat que a Espanya o el Regne Unit.