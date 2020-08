Catalunya, al costat d'un rebrot on no es porten mascaretes

Un s'adona que és europeu quan pot creuar les fronteres dels països sense haver de creuar cap duana. Això és el que significa estar en l'espai Schengen, el poder passar d'un país a un altre sense donar cap tipus d'explicació. No obstant això, es tracta d'estats diferents, cadascun amb la seva pròpia regulació, i quan tot el continent està lluitant contra la mateixa pandèmia es poden arribar a produir situacions absurdes.









Exteriors de la catedral de Narbona





A La Jonquera, l'últim municipi de Catalunya, tothom va amb mascareta. És obligatori i de no fer-ho, sancionable amb una multa de cent euros. No obstant això, a 20 minuts, a Le Boulou, França, la gent va amb la cara destapada. Aquesta frontera separa dos mons i dues maneres d'afrontar una pandèmia, i tots els ciutadans la poden creuar sense cap tipus de control.





Seguint el viatge, a 99 quilòmetres de la Jonquera, està Narbona, una destinació turística per la seva bella catedral i per ser una ciutat històrica fundada pels romans en 118 aC. Davant de la catedral, a la Place de de l'Hôtel de Ville, un se sent estrany portant mascareta. Gairebé ningú la porta posada en espais oberts, i en els tancats massa gent la té per a subjectar la papada.









Vaixell turístic recorrent els canals de Narbona





Els avis s'asseuen als bancs, les embarcacions turístiques recorren els canals de Narbona plenes de turistes i els joves es reuneixen a les places. Tots amb un element en comú: ningú porta mascareta. Es tracta d'un territori que va ser fortament castigat per la pandèmia el març, amb un gran focus a la ciutat de Perpinyà.





En el departament d'Occitània, on hi ha la ciutat de Narbona, han mort 516 persones en centres hospitalaris per Covid-19 des que va començar la pandèmia, mentre que a la regió sanitària de Girona, el territori que fa frontera amb França, han mort 824 persones. No obstant això, comparant les xifres actuals, a Occitània hi ha 55 hospitalitzats mentre que a Girona hi ha 33.





A més, el departament francès està en alerta per estar experimentant un rebrot dels casos de Covid-19. Jean-Jacques Morfoisse, sotsdirector general de l'Agència Regional de Salut de la regió, va afirmar divendres passat que Occitània apareix "en vermell en els mapes de Salut Pública de França. Això es deu principalment al fet que la taxa de reproducció de virus és superior a la mitjana nacional, i sobretot que és superior a un ", ha assenyalat.









Adolescents sense mascareta a la Place de de l'Hôtel de Ville





De fet, segons l'última avaluació realitzada pel Ministeri de Sanitat francès, el R-0 (índex de propagació de virus) a Occitània es va estimar en 1,45. A Catalunya la taxa de contagi s'ha aconseguit estabilitzar en 0,95. Aquest valor comença a ser preocupant quan passa d'un. És a dir, mentre el Covid-19 s'ha aconseguit estabilitzar al costat espanyol de la frontera, en el francès s'està descontrolant.





L'epidèmia està evolucionant "en la direcció equivocada" en els últims dies a França. Aquesta va ser l'observació realitzada pel primer ministre Jean Castex, durant la seva visita a l'Hospital Universitari de Montpeller dimarts. Va fer una crida als francesos perquè es reprimeixin i així evitar un rebrot com el de març, advocant per l'ús de màscares malgrat l'onada de calor.





No obstant això, com es pot veure en les fotos, pocs fan cas a el primer ministre. Aquesta setmana París va fer obligatori l'ús de mascaretes als espais oberts, i pot ser que França hagi de plantejar implantar aquesta mesura en tots els seus territoris o, al menys, en els quals estiguin en risc. Per a protegir els seus ciutadans i també als seus veïns, que, com Catalunya, s'arrisquen a tenir més rebrots després d'estabilitzar el virus.