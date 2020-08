La Xunta prohibeix fumar al carrer i les terrasses si no hi ha distància de seguretat

Feijóo al·lega que els experts del SERGAS coincideixen que fumar suposa un "risc alt d'infecció" per a les persones properes a un contagiat. Els detalls de la nova prohibició seran publicats en el DOG i entraran en vigor immediatament.





El comitè clínic d'experts en matèria de prevenció de la COVID-19 ha abordat en la reunió d'aquest dimecres la possibilitat de prohibir fumar mentre es camina pel carrer o s'està en espais públics permesos --com terrazas-- si no es garanteix la distància de seguretat.



"RISC ALT D'INFECCIÓ"

Així ho ha explicat, durant una roda de premsa posterior a la trobada, el president de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, que ha detallat que els experts consideren el fum de tabac "un factor de difusió" de virus.



"Els membres del comitè coincideixen que fumar sense limitació en una terrassa amb persones pròximes o en zones sense distància és un risc alt d'infecció", ha dit Núñez Feijóo, que aposta per "prohibir fumar en els carrers o en llocs públics en els que la distància no és possible ", així com "quan s'estigui en trànsit o en moviment ".



PENDENTS DELS DETALLS DEL DOG

Per això, en l'ordre que es publicarà en el Diari Oficial de Galícia s'inclourà una mesura d'aquest tipus, que s i concretarà després de les consultes pertinents i que afectarà a tota Galícia a partir de la mitjanit. "El més lògic és no poder fumar", ha finalitzat Núñez Feijóo.



De la mateixa manera, en l'ordre de l'DOG també es precisarà si, finalment, s'amplia a més ajuntaments l'ordre de tancament de l'oci nocturn, que, actualment, afecta nou municipis de la comarca de La Corunya: La Corunya ciutat, Arteixo, Culleredo, Oleiros, Cambre, Sada, Carral, Abegondo i Bergondo.