Barcelona farà un homenatge a les víctimes dels atemptats del 17A

L'Ajuntament de Barcelona celebrarà el dilluns dia 17 un acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a la capital catalana i a Cambrils (Tarragona). És el tercer aniversari dels atacs que van causar 16 morts i més de 150 ferits.













Està previst que l'homenatge es dugui a terme complint totes les mesures de seguretat per evitar contagis, des de l'ús de mascaretes per part dels assistents com el de mantenir la distància de seguretat entre tots ells.





L'homenatge tindrà lloc a les 10 del matí al Pla de l'Os de la Rambla de Barcelona, on es troba instal·lat un memorial en record dels morts i ferits en aquell atemptat. Els assistentes guardaran un minut de silenci i es durà a terme una ofrena floral, en la línia del que es va fer l'any passat.





El consistori ha informat que acudirà l'alcaldessa, Ada Colau, i està previst que assisteixin a l'acte el ministre de Sanitat, Salvador Illa; la presidenta de Congrés, Meritxell Batet; i la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera.





D'altra banda, fonts de Presidència de la Generalitat han explicat que el Govern estudia l'assistència del president de la Generalitat, Quim Torra, i dels consellers en l'acte d'homenatge.