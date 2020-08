Gran incendi a una empresa de Sant Fruitós de Bages

Els Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un incendi en una empresa al polígon de Sant Isidre a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), de què van rebre l'avís a les 22.54 hores d'aquest dimecres.













En diversos apunts a Twitter, els Bombers han explicat que van enviar 16 dotacions i que l'empresa afectada té dues zones diferenciades: la de transport i logísitica, on hi havia tràilers que han protegit, i la de fabricació de peces de plàstic, amb dissolvents i pintures .





En un comunicat aquest dijous, el cos ha informat que han treballat durant tota la nit i l'incendi està estabilitzat però encara crema, de manera que al llarg de les properes hores es mantindrà el dispositiu d'extinció per sufocar-se completament.





Els efectius han sectoritzat l'extinció, protegint els tràilers d'una de les zones i evacuant-els per evitar que resultessin cremats; també han treballat en una zona on hi havia dissolvents i plàstics, i en les oficines, on ha col·lapsat el sostre.





Al lloc de l'accident també han acudit efectius dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).