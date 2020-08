La Generalitat assignarà un CAP de referència a cada escola

Les escoles catalanes tindran una infermera i un Centre d'Atenció Primària (CAP) de referència quan es reprenguin les classes al setembre, i la Generalitat donarà una "formació específica" als directors dels centres per saber gestionar els possibles casos de coronavirus entre professors i alumnes.









Ho ha anunciat aquest dijous el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, en una roda de premsa presencial i telemàtica en què ha presentat el protocol de gestió dels casos Covid-19 en els centres educatius, al costat del director general de Centres Públics, Josep Gonzàlez-Cambray, i el director general de Professionals de la Salut de la Conselleria de Salut, Marc Ramentol.





El conseller ha informat que "les direccions de les escoles rebran quan tornin als seus centres i a finals d'aquest mes l'assignació d'un CAP de referència, d'una persona sanitària de referència, un manual de criteris per gestionar casos, i una formació específica" perquè aquest circuit que han treballat Educació i Salut sigui conegut i efectiu.





ACTUACIÓ PRECOÇ





Gonzàlez-Cambray ha explicat que es posarà en marxa una aplicació per informar de casos en l'àmbit educatiu - 'Traça Covid' - i que el protocol busca informar dels procediments a seguir i evitar contagis: "Tenint en compte que haurem de conviure un temps amb el virus, creiem que és molt important actuar precoçment ".





També ha indicat que les famílies hauran de mantenir informada l'escola de la salut dels seus fills i que els alumnes no podran accedir al centre si tenen símptomes, si conviuen amb una persona diagnosticada de coronavirus, si estan esperant els resultats d'una prova PCR, o si estan en quarantena.





El doctor Ramentol ha detallat que les escoles hauran d'acudir a les seves sanitaris de referència si sospiten d'un possible cas o, i que seran aquests els que decideixin si cal fer una prova PCR, si cal recomanar l'aïllament, i si cal recollir els contactes del sospitós; una labor que faran els gestors Covid, que seran dos per servei.





GRUPS DE CONVIVÈNCIA





El director general de Professionals de la Salut ha assegurat que l'objectiu de l'estratègia és mantenir les escoles obertes, de manera que s'establiran "grups de convivència estable" dins dels centres per reduir riscos, aïllar alumnes i docents per classes en cas de contagi, i per realitzar les PCR al grup si hi ha casos sospitosos.





El conseller ha reiterat que el principal objectiu és garantir la seguretat a les escoles i ha sostingut que aquestes "no són amplificadores de virus" però que, com que viuen en un context amb moments de transmissió, és important mantenir mesures de seguretat i higiene i assegurar la traçabilitat de possibles casos.





Bargalló ha indicat, però, que en cas de detectar dos o més casos positius de Covid-19 en diferents grups o espais de l'escola, "l'autoritat sanitària pot plantejar el tancament de centre", mentre que si els positius es donen en un grup estable, només hauran de fer una quarantena de 14 dies els alumnes de la classe.





El conseller ha insistit en l'ús obligatori de la mascareta tant per entrar i sortir de centre com per desplaçar-se per el seu interior, així com entre els docents que canviïn d'aula, i ha indicat que l'única "excepció", de moment, a l'ús de la mascareta serà durant les classes en els grups de convivència.





Amb tot, el doctor Ramentol ha reconegut que "el debat continua obert" i ha informat que estan valorant recomanar l'ús de la màscara en els grups estables d'alumnes a partir dels 10 o 12 anys, ja que en aquesta franja d'edat la transmissió de virus podria ser més gran.