Les societats científiques adverteixen que la sanitat està a un pas de col·lapse

Nou societats cientifico-mèdiques que apleguen la major part dels sanitaris que presten atenció mèdica als contagiats pel coronavirus han llançat un seriós advertiment a les autoritats: o es controlen el brots o el sistema sanitari s'enfronta a una possible situació de col·lapse a curt o mitjà termini.









Així ho han posat de manifest en un comunicat en el qual alerten que l'augment en el nombre de contagiats produint de nou una enorme pressió sobre el sistema sanitari, tant en els centres d'assistència primària com als hospitals, sobretot en les unitats de cures intensives, en els serveis d'urgència i emergències i en els serveis de pneumologia.





Davant d'aquesta situació, entenen que "les mesures que s'estan prenent no són suficients per controlar la transmissió de la infecció pel que és imprescindible que es posin en pràctica noves mesures coordinades, ràpides i eficaces entre l'Administració sanitària central i les administracions sanitàries autonòmiques ".





Per aquest motiu, les societats científiques entenen que, si segueix la situació així i si no s'adopten noves mesures per aturar-, "hi ha una alta probabilitat de tornar a enfrontar-nos a situacions assistencials tan greus com les viscudes durant l'estat d'alarma, fa a penes unes setmanes ".





AVÍS ALS JOVES

En conseqüència, insisteixen a posar sobre avís a la població general, i especialment als joves, "que és molt important complir estrictament les mesures de prevenció que dicten les autoritats sanitàries": utilitzar sempre les màscares, mantenir la distància de seguretat, rentat freqüent de mans i evitar les aglomeracions; així com complir els períodes de quarantena indicats.





També aconsellen a les autoritats sanitàries que el s professionals de la salut han de disposar d'unes adequades existències d'equips de protecció individual, reactius per a la realització de proves, fàrmacs, ventiladors, recursos per proporcionar oxigenoteràpia i que, a més, "s'ha de contractar el personal sanitari necessari perquè no es repeteixi el desproveïment de recursos materials i humans viscut durant la primera onada de la pandèmia ".





"Per la nostra part, estem a disposició de les autoritats sanitàries per poder ajudar en la presa d'aquestes mesures i a la seva implementació en la pràctica clínica, en benefici de tots", conclou el comunicat.





El text està signat per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Separ), la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI), la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (Seimc), la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències ( Xèmeix), la Societat Espanyola d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica de l'Dolor (Sedar), la Societat Espanyola de Medicina Preventiva, Salut Pública i Higiene (Sempsph), la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària (Semergen), la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG), i la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària (Semfyc).