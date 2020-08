Més de mig centenar d'edificis històrics de Beirut corren el risc d'ensorrament després de les explosions

A prop de 640 edificis històrics s'han vist afectats per les explosions de la setmana passada a Beirut, dels quals aproximadament 60 corren el risc d'esfondrar-, segons ha explicat Sarkis Khoury, director general d'antiguitats del Ministeri de Cultura del Líban.









Khoury ha detallat una avaluació inicial dels danys causats a les institucions culturals i als llocs del patrimoni de la ciutat libanesa durant una trobada organitzada per la UNESCO.





L'expert ha afirmat que al menys 8.000 edificis en total, molts d'ells concentrats en els antics districtes de Gemmayzeh i Mar-Mikhaël, s'havien vist deteriorats per l'explosió.





També s'ha referit a les repercussions de l'explosió en els principals museus, com el Museu Nacional de Beirut, el Museu Sursock i el Museu Arqueològic de la Universitat Americana de Beirut, així com en els espais culturals, galeries i llocs religiosos.





Khoury ha subratllat la necessitat d'una urgent intervenció per "assegurar i impermeabilitzar" les estructures per evitar que es produeixin més danys quan arribin les pluges de tardor. Així mateix, ha avançat que s'ha recorregut a "mesures d'emergència" per salvaguardar la vida cultural de Beirut mitjançant la mobilització d'artistes, professionals de la cultura, artesans i conservadors dels coneixements tradicionals.





Després de les devastadores explosions paral·leles que van ocórrer a Beirut (Líban) el 4 d'agost, la UNESCO ha mobilitzat les principals organitzacions culturals i a experts del Líban i de l'estranger en una reunió en línia celebrada el 10 d'agost per coordinar mesures d'emergència ja més llarg termini per tal de salvaguardar el patrimoni cultural greument danyat de la ciutat i rehabilitar la seva vida cultural.





"Les explosions al port de Beirut no només es van cobrar centenars de vides i van deixar milers de ferits, sinó que també van infligir greus danys a alguns dels barris més històrics de Beirut, els principals museus, galeries i llocs religiosos, i es van produir a un moment en què el Líban ja estava ressentit d'altres crisis, inclosa la pandèmia de COVID-19 ", ha explicat l'organització.





La UNESCO, en resposta a la crida de suport de la Direcció General d'Antiguitats del Líban, dirigirà la mobilització internacional per a la recuperació i reconstrucció de la cultura i el patrimoni de Beirut, a partir de l'avaluació de les necessitats tècniques de la Direcció General i del Pla d'Acció Internacional per a la Cultura a Beirut, que la UNESCO està elaborant actualment amb tots els seus associats al Líban i a l'estranger.





"La comunitat internacional ha enviat una mostra de suport ferm a Líban després d'aquesta tragèdia", ha assenyalat Ernesto Ottone, sotsdirector general de Cultura de la UNESCO. "La UNESCO es compromet a liderar la resposta en el camp de la cultura, que ha de ser una part essencial dels esforços més amplis de reconstrucció i recuperació", ha afegit.