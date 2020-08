Gairebé totes les CCAA es plantegen prohibir fumar al carrer si no hi ha distància de seguretat

Diverses comunitats autònomes semblen disposades a seguir el camí marcat per la Xunta de Galícia i prohibir fumar als carrers si no es manté una distància de seguretat de dos metres. De fet, les Canàries ja ha aprovat una mesura similar, mentre que Andalusia, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Astúries, Cantàbria, Navarra, València i Madrid s'està estudiant.









Tots aquests governs autonòmics han posat a funcionar als seus serveis legals i sanitaris per decidir si la mesura serà efectiva. tenint en compte les conseqüències que pot tenir per al ja molt castigat negoci de la restauració.





Canàries ha estat la primera comunitat que ha decidit seguir els passos de Galícia i la mesura ja està en vigor a l'arxipèlag. El Govern local ha apostat per endurir les mesures a la vista de l'augment dels brots. A més de la prohibició de fumar si no ha distància de seguretat, és obligatori l'ús de mascaretes, es prohibeixen les reunions de més de 10 persones i els locals d'oci nocturn només poden obrir a el públic els espais a l'aire lliure, amb els clients asseguts en una taula.





ESPERANT INFORMES

Pel que fa a la resta de les comunitats, totes estan esperant que els experts elaborin els informes necessaris que els indiquin el camí a seguir. Però segons els especialistes consultats, l'acció de fumar implica, en el cas de la transmissió de virus, un risc tant per al fumador com per a les persones que l'envolten.





El fumador necessita llevar-se la màscara per donar una calada a la cigarreta una mitjana de quinze vegades per cigarret. A més, l'acció d'expulsar el fum, que en el cas d'estar contagiat comporta la sortida de virus, impulsa l'aire més enllà de la distància d'una respiració normal, per la qual cosa el seu radi d'infecció també augmenta.





A més, les possibilitats que un fumador pateixi conseqüències més greus per contagiar-se amb el virus són molt clares, segons els metges. El virus sol afectar sobretot a les vies respiratòries, que en el cas dels fumadors ja pateixen les conseqüències pròpies de la inspiració de el fum contaminat.





MALESTAR A LA RESTAURACIÓ

No obstant això, aquesta mesura no ha agradat gens al sector de la restauració, que ja ha estat molt castigat durant tots aquests mesos de pandèmia. Són molts els locals que han vist com les terrasses s'han convertit en la seva taula de salvació, ja que en elles els clients podia prendre les seves consumicions i, els fumadors, fumar-se els seus cigarrets.





La dificultat que planteja el fet que entre un fumador i una altra persona hagi d'haver dos metres de distància torna a ser un seriós handicap per a aquest tipus d'establiments. De fet, en molts locals de Galícia ja han començat a notar una sensible baixada de clients davant la impossibilitat d'estar assegut en una terrassa fumant-se un cigarret sense majors preocupacions.