Científics descobreixen un sistema que pot acabar amb l'escassetat d'aigua potable al món

Un dels majors problemes que afronta la humanitat és la cada vegada més gran escassetat d'aigua potable. El consum excessiu, la contaminació d'alguns aqüífers i l'efecte hivernacle no han fet sinó agreujar un problema que cada vegada està tenint efectes més perniciosos per a l'ésser humà. De fet, cada vegada són més les àrees del globus terrestre en què l'escassetat d'aigua s'ha convertit en un problema gairebé irresoluble.









Per això, la comunitat científica fa anys que està buscant una sortida a aquesta situació. L'aparició de les dessalinitzadores va ser un important pas endavant, però el cost econòmic i energètic que exigeixen i l'escassa eficiència dels resultats les fan molt poc útils en determinades zones de la planeta.

No obstant això, un grup de científics acaba d'obtenir uns resultats extraordinaris amb un sistema que és al mateix temps econòmic, eficient i ecològic.





ENERGIA SOLAR

El sistema consisteix en la transformació de l'aigua de la mar en aigua neta i potable usant l'energia solar. Per mitjà dels coneguts com a marcs de metall-orgànics (MOF) i l'energia, un grup de científics australians ha aconseguit aquesta transformació en només 30 minuts.

Gràcies a aquest sistema, els investigadors han aconseguit filtrar les partícules nocives que es troben a l'aigua i generar uns 140 litres d'aigua amb tot just un quilo de MOF al dia. Això vol dir que aquest sistema és molt més ràpid, eficient i segur que els que es fan servir actualment.





Segons l'Organització Mundial de la Salut, l'aigua potable de bona qualitat ha de contenir un sòlid dissolt total (TDS) de menys de 600 parts més milions. L'aigua obtinguda pels científics australians continene menys de 500 TDS després d'haver estat tan sols quatre minuts sota la llum solar.





Els investigadors, que formen part del departament d'Enginyeria Química de la Universitat australiana de Monash, consideren que amb aquest nou mètode es pot proporcionar aigua potable a milions de persones a tot el món amb un cost insignificant i destaquen que aquest treball obre una nova via per al disseny de materials més eficients per a la dessalinització i purificació de l'aigua marina.





A més, l'ús de l'energia solar com a font d'energia assegura una producció d'aigua potable molt més eficient, econòmica i ecològica que la que s'obté en l'actualitat amb sistemes que s'utilitzen en les actuals plantes dessalinitzadores, com els processos de dessalinització tèrmica per evaporació, que consumeixen quantitats ingents d'energia, o l'osmosi inversa, que a més del consum energètic, usen productes de neteja i decloració de les membranes.