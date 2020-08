El creador de 'Fortnite' demanda a Apple i Google per retirar l'aplicació de les seves botigues

Epic Games, l'empresa darrere 'Fortnite', ha presentat demandes contra Apple i Google després de la decisió dels dos colossos tecnològics de retirar de les seves respectives botigues d'aplicacions la del popular videojoc d'eliminació en resposta a la introducció per part dels seus creadors d'un sistema de pagaments que permetia als jugadors realitzar compres sense passar per la taquilla de les plataformes.









Tant Apple com Google recapten fins a un 30% de tots els ingressos i compres realitzades a través d'App Store i Google Play, cosa que ha estat denunciat com excessiu pels desenvolupadors d'aplicacions. Epic Games va decidir introduir aquest dijous un mecanisme de compres dins de 'Fortnite' que eludia aquesta obligació, oferint a més descomptes respecte de les tarifes d'Apple, el que va motivar el bloqueig de l'aplicació a la botiga del gegant de Cupertino.





Si en el cas de la demanda contra la companyia de la poma Epic Games recorda el famós anunci del llançament del primer Macintosh d'Apple el 1984, que en referència a l'obra de George Orwell es presentava com la fi del monopoli exercit llavors per IBM, en la denúncia contra Google el desenvolupador de videojocs esmenta el lema 'Do not Be Evil' (No siguis dolent) amb el qual el popular cercador es va donar a conèixer en 1998.





D'aquesta manera, Epic Games acusa Apple i Google de dur a terme pràctiques monopolístiques a les seves botigues i pràctiques contràries a la competència en entorns com Android i IOS.





"Apple s'ha convertit en el que un cop va criticar: un gegant que cerca controlar els mercats, bloquejar la competència i reprimir la innovació", afirma Epic Games en la demanda presentada contra la companyia de l'iPhone, a la qual acusa de ser "més gran, més poderosa, i més perniciosa que els monopolistes d'antany ".





En el cas de Google, el desenvolupador de 'Fortnite' considera que aquesta companyia "ha relegat el seu lema a gairebé una ocurrència, i està usant la seva mida per fer el mal als competidors, innovadors, clients i usuaris en una gran quantitat de mercats en els quals ha crescut fins monopolitzar ".





En una declaració als mitjans, Apple va destacar que Epic Games "va acceptar els termes i directrius de l'App Store lliurement", afegint que el fet que els seus interessos comercials els portin ara a pressionar per un acord especial "no canvia el fet que aquestes pautes creen un camp de joc anivellat a creadors i fan que la botiga sigui segura per a tots els usuaris ".





Per la seva banda, des de Google han explicat a 'The Verge' que la retirada de l'aplicació de Fortnite de la Play Store respon a una violació de les regles preestablertes.





"Per als desenvolupadors de jocs que trien fer servir Play Store, hem polítiques consistents que són justes per als desenvolupadors i mantenen la botiga segura per als usuaris. Si bé 'Fortnite' roman disponible a Android, ja no podem fer-ho en Play perquè viola les nostres polítiques . No obstant això, agraïm l'oportunitat de continuar les nostres converses amb Epic i portar Fortnite de tornada a Google Play ", va indicar un portaveu.





Segons dades de la consultora Sensor Tower, només al mes de juliol 'Fortnite' registrar 2 milions de descàrregues i va obtenir al voltant de 34 milions de dòlars (29 milions d'euros) en ingressos.