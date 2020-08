Arxivades les querelles contra Pere Aragonès, Teresa Rodríguez i la líder del BNG per injúries a la Corona

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha arxivat les denúncies que s'havien presentat contra el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès (ERC); la líder d'Endavant Andalusia, Teresa Rodríguez; i la presidenta del BNG, Ana Pontón, per possibles injúries a la Corona després de les seves respectius comentaris al saber-se la marxa d'Espanya de Rei emèrit.









Segons han informat fonts jurídiques, el Ministeri Públic entén que les paraules dels tres líders polítics s'emmarquen en el terreny de la crítica i de la llibertat d'expressió, motiu pel qual considera que els seus comentaris no són mereixedors de retret penal.





Després que la Casa Reial anunciés la marxa d'Espanya de Joan Carles I, Aragonès ha dit que "els Borbons són una organització criminal", "la Monarquia només pot ser corrupta per definició" i "cal fer caure aquest règim i aquesta Monarquia" . Per la seva banda, Teresa Rodríguez va afirmar que "Joan Carles I és un lladre, però el seu fill Felip VI també", "els rics ens roben i la Monarquia pot fer-ho impunement" o "la Monarquia és corrupta fins al moll".





Ana Pontón va fer manifestacions com "no hi ha encens ni botafumeiro que tapi la podridura de la Casa Reial i no pararem fins que jutgin als Borbó per lladres i per corrupció".





La Fiscalia ha estudiat els fets i ha optat per seguir el criteri que ja va marcar el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que entén les manifestacions contra la Corona o, en aquest cas, contra membres de la Família Reial es circumscriuen al " àmbit de la crítica o dissidència política "i" correspon a l'expressió d'un rebuig a la Monarquia com a institució ".





DOS SENTÈNCIES DEL TEDH CONTRA ESPANYA





Així ho va dir, per exemple, en la sentència en la qual va condemnar Espanya pels 15 mesos de presó als quals van ser sentenciats dos joves a l'Audiència Nacional per cremar fotos dels Reis. Des de llavors, aquest tribunal ha vingut seguint aquest mateix criteri de tribunal d'Estrasburg.





Segons va dictar el TEDH en aquella ocasió, la crema de fotos es pot entendre com una "forma d'expressió d'una opinió en el marc d'un debat sobre una qüestió d'interès públic, és a dir, la institució de la Monarquia".





Estrasburg també va condemnar a Espanya per la sentència a l'ara líder d'EH Bildu Arnaldo Otegi per cridar al Rei "responsable dels torturadors", expressió que no suposa, segons la seva opinió, un discurs d'odi ni animar l'ús de la violència, sinó un mer judici de valor.





El tribunal europeu criticava la "sobreprotecció" de la legislació espanyola respecte a la figura del Rei i explicava que el fet que el monarca ocupi una "posició de neutralitat en el debat polític, una posició d'àrbitre i de símbol de la unitat de l'Estat ", no implica que se li donava posar" a l'abric de totes les crítiques en l'exercici de les seves funcions oficials ".





Les denúncies contra Aragonès, Rodríguez i Pontón van ser presentades per Concòrdia Reial Espanyola, una associació recentment constituïda i conformada per "empresaris preocupats per la deriva política" del país i els "valors" són "la Constitució i la tradició espanyola", tal com van explicar ells mateixos.