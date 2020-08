Simon, sobre una mesura nacional per prohibir fumar en carrers: "Si cal, es farà"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha valorat la prohibició de fumar als carrers fixada per Galícia i Canàries per lluitar contra el COVID-19 si no es pot mantenir la distància de seguretat, i ha avançat que "si cal, es farà" una mesura a nivell nacional que homogeneïtzi aquesta prohibició a tot Espanya.









En roda de premsa aquest dijous, l'epidemiòleg ha ressaltat que, al treballar en el Ministeri de Sanitat, està en contra del tabac: "Em sembla bé que no es fumi en cap lloc mai". En aquest context, ha apuntat que la prohibició establerta per algunes comunitats autònomes té com a objectiu fomentar l'ús de mascaretes a la via pública per reduir el risc de contagi.





"Són mecanismes per afavorir l'aplicació de les mesures de precaució. Fumar en si no és una pràctica excessiva de risc, encara que els fumadors solen tenir més patologies respiratòries. No cal entrar en molta més discussió", ha apuntat l'epidemiòleg, afegint que "si cal homogeneïtzar" la llei a nivell nacional, "es valora i s'homogeneïtza". "Ara mateix hi ha una Llei Antitabac molt restrictiva, però si cal fer alguna activitat més es valorarà", ha agregat.





Comunitats com Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa o València han confirmat en els últims dies que estudien la possibilitat d'implantar aquesta mesura, després de l'anunci per part del president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo; mentre que Madrid, també a favor, ja va analitzar fa algunes setmanes la viabilitat de la norma.





A Aragó, segons han explicat fonts del seu Govern, no es descarta aplicar i a les Balears està "a sobre de la taula". Andalusia, per la seva banda, ha anunciat la posada en marxa d'un estudi per analitzar la influència de fum de tabac com a 'vector' del coronavirus i sospesar la seva prohibició.