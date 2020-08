Les empreses d'oci nocturn demanen un pla de rescat al Govern central

La decisió de Govern central d'imposar a tot Espanya el tancament complet de l'oci nocturn ha caigut com una garrotada al sector. La Federació Nacional d'Empresaris d'Oci i Espectacles ( Espanya de Nit ), patronal de el sector, assegura que està decisió del Ministeri de Sanitat els ha agafat per sorpresa, pel que han exigit que el Govern central elabori un pla de rescat per evitar que bona part de el sector acabi baixant la persiana.









La patronal ha fet un comunicat en el qual afirma haver rebut amb "sorpresa" l'anunci del Ministeri de Sanitat de decretar el tancament de l'oci nocturn. Aquesta decisió implica el "bloqueig i col·lapse" desector, pel que exigeix un pla de rescat per protegir les 25.000 empreses i 200.000 treballadors de el sector.





Els empresaris del sector esperen ara la publicació oficial de el BOE per analitzar "detalladament" la situació i activar, amb "caràcter d'urgència", l'agenda de reunions amb el Govern central, si bé considera que la decisió ha d'anar acompanyada d'un pla de rescat, ja que es tracta "d'una situació sense precedents que suposa el bloqueig i col·lapse del sector de l'oci nocturn i els espectacles".





"Espanya de Nit, com a principal patronal de el sector a nivell nacional, espera que el Govern i les comunitats autònomes afrontin amb altura de mires les conseqüències de les decisions que s'han adoptat", assenyala la patronal després de conèixer la decisió de Govern.





En aquest sentit, subratlla que les mesures han d'anar dirigides a protegir a les més de 25.000 empreses i als més de 200.000 treballadors que queden "absolutament desprotegits".