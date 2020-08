¿Qui és Kamala Harris? Tots els detalls sobre la ma dreta de Biden per a vèncer Trump

Joe Biden ja ha escollit la que serà la seva mà dreta per enfrontar-se a Donald Trump en les pròximes eleccions presidencials. Es tracta de Kamala Harris, senadora de Califòrnia i ara candidata a la vicepresidència dels Estats Units.









Harris, de 55 anys, és una dona negra que pot presumir de ser la primera persona amb ascendència índia nominada per a un càrrec nacional per un dels dos grans partits de país. A més, és la quarta dona en la història dels Estats Units que és candidata a la vicepresicencia. Segons explica New York Times, la senadora de Califòrnia aportarà la campanya un estil molt més vigorós que el de Biden, capaç de "capturar moments de pura electricitat política tant a l'escenari de l'debat com fora del", expliquen al diari nord-americà.





A la fin Harris ha estat l'opció més segura entre les candidates que manejava Biden per a la vicepresidència, entre les que es trobaven Elizabeth Warren o Susan Rice. Ella és una pragmàtica moderada, que ha passat gran part de la seva carrera exercint com a fiscal. Encara que el seu discurs, a priori, sembli més dur que el de Biden, es tracta d'una de les dones fortes del Partit Demòcrata, i les seves polítiques solen oferir un perfil molt moderat.





Els seguidors de la candidata a la vicepresidència creuen que ella podria ser el perfil que Biden necessita per atreure el vot de la comunitat afroamericana i les dones, a més de no ser un perfil poc molest tant per l'esquerra com per la dreta.





Es va enfrontar amb Biden per aconseguir el tron del Partit Demòcrata i va ser molt crítica amb ell. No obstant això, des que es va retirar de la carrera presidencial al desembre ha estat defensant al seu company de partit.





En els últims mesos ha bolcat tota la seva energia en oferir un perfil molt actiu al Senat. També ha aconseguit guanyar protagonisme en la política nord-americana com a fervent defensora de l'onada de protestes que es van desencadenar aquest any a conseqüència de la mort de George Floyd.





Harris ha acudit a les manifestacions i ha advocat per transformar la policia de país, a més de voler convertir els abusos policials en delicte federal.





TRUMP CONTRAATACA AMB FAKE NEWS





L'actual president dels Estats Units, Donald Trump, no es complica massa la vida. Si abans li va funcionar l'estratègia de sembrar dubtes sobre si Obama era realment un ciutadà nord-americà, ara ha recuperat la mateixa estratègia amb Kamala Harris.





Des del moment en què es va conèixer que Harris acompanyaria a Biden en la carrera presidencial, Trump s'ha esforçat a desacreditar: "Radical" o "boja" són algunes de les perles que ha dedicat el president dels Estats Units a Harris. Però el seu equip encara ha tensat més la situació.





En alguns mitjans dels Estats Units que els pares de Harris, d'origen jamaicà i indi, no tenien els papers regularitzats quan va néixer la seva filla, en 1964. No obstant això, aquesta informació ha estat desmentida ràpidament.





I encara que tots sàpiguen que la informació és falsa, Trump també és conscient que es poden guanyar unes eleccions difonent mentides, per la qual cosa s'està dedicant a propagar el rumor: "Estan dient que no pot presentar-se perquè no ha nascut al seu país" , ha dit el president, afegint un nou ingredient a la remor.