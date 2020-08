Aigües de Barcelona s’uneix a la campanya del Parc Sanitari Sant Joan de Déu per atendre persones en risc d’exclusió social arran de la covid-19

Gràcies a un conveni de collaboració entre l’Obra Social Sant Joan de Déu i l’empresa Aigües de

Barcelona, es podran garantir les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de 290 persones.

Es tracta d’un ajut adreçat a un centenar de famílies vinculades als dispositius de salut mental del

Parc Sanitari, que a conseqüència de l’emergència social que ha portat la covid-19 s’han trobat en

una situació d’extrema fragilitat.













Aquesta aliança entre les dues organitzacions permetrà adquirir productes de primera necessitat,

com ara aliments bàsics no peribles, complements alimentaris per a infants, productes d’higiene

personal i neteja de la llar.





“La campanya cerca la màxima collaboració, tant de la ciutadana, com d’entitats i agents socials.

Per aquest motiu, aportacions com la d’Aigües de Barcelona són fonamentals en un moment de

d’emergència social com el que estem vivint. Amb aquest ajut, es podran cobrir els costos dels

productes que distribueixen professionals i voluntaris als domicilis de les persones ateses”, detallaFrancesc Garreta, responsable de l’Àrea de Desenvolupament Solidari del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.





Per la seva banda, el director general d’Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, apunta que “és

moment d’unir esforços i treballar junts. Per això, busquem acords que permetin millorar la qualitat de vida de les persones i posar les bases per a un futur més sostenible. Estem convençuts que només amb la collaboració de tots els implicats, aconseguirem superar aquests moments tan

complexos”.