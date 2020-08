Els sindicats carreguen contra Acciona després d'anunciar l'ERO als seus empleats subcontractats per Nissan

Els sindicats CCOO i UGT van exigir el divendres a Acciona que retiri l'ERO anunciat el 14 d'agost per als seus empleats subcontractats per Nissan i han demanat a l'automobilística nipona i a les administracions públiques que garanteixin el manteniment de l'ocupació en la cadena de valor.













CCOO ha reclamat en un comunicat que es compleixin els compromisos adquirits "amb caràcter immediat" per garantir l'ocupació de les empreses proveïdores i subcontractes, i ha recordat que Nissan ha de garantir que els terminis de producció mantenen l'ocupació de tota la cadena de valor de la seva planta de la Zona Franca de Barcelona.





"No és admissible que Acciona utilitzeu la plantilla per renegociar les condicions del contracte mercantil amb Nissan, posant en risc a més de 500 treballadors i treballadores", ha afirmat CCOO, que es reunirà dilluns per preparar un calendari de mobilitzacions, que podrien dificultar la reactivació de l'activitat en les plantes de Nissan.





Per la seva banda, UGT ha publicat un missatge a Twitter criticant l'actitud de l'empresa: "Entenem que s'està actuant de mala fe. La situació de Nissan no és una cosa sobrevingut sinó que és un conflicte que porta obert diversos mesos", han afirmat .





Segons el sindicat, la direcció d'Acciona "ha estat treballant en aquest expedient a esquena dels seus treballadors i treballadores", i han reclamat una solució per al mig miler de treballadors del conglomerat que treballen a les plantes de Nissan.





La direcció de Nissan i els sindicats van arribar a un acord el 5 d'agost sobre el tancament de les fàbriques de la Zona Franca de Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca i el corresponent expedient de regulació d'ocupació (ERO).





L'acord suposa retardar el tancament de les plantes fins a desembre de 2021, així com el compromís de l'empresa de no realitzar "acomiadaments traumàtics" fins llavors i buscar futurs inversors per a la reindustrialització de les fàbriques.