Una campanya visibilitza els aspectes positius del confinament per la gent autista

La Confederació Autisme Espanya ha llançat la campanya 'Asperger, la cara B del coronavirus', amb l'objectiu sensibilitzar i fer visible com ha estat l'autisme durant el confinament per l'epidèmia del Covid-19, posant l'accent en tots els seus aspectes positius.









"Ser diferent és només ser especial. No ser igual a la majoria no és un defecte, sinó una forma d'enriquir a una societat que necessita una nova base en perspectiva i comprensió", així ho explica Mariona López Corominas, estudiant de Formació Professional amb síndrome d'Asperger.





Així arrenca la peça audiovisual en què Mariona López, Gemma Burguillos, Marion Gautier, Anabel Espinosa i Queralt Palau --cinc dones amb síndrome d'Asperger (trastorn de l'espectre de l'autisme sense discapacitat intel·lectual associada ni dificultats en aspectes formals del llenguatge) - comparteixen les seves experiències i sensacions viscudes durant el confinament provocat per la crisi sanitària de el nou coronavirus.





Es tracta de cinc testimonis en primera persona que, segons l'entitat, "serveixen perquè la societat neurotípica empatitzi i reflexioni sobre l'autisme a partir d'una situació que a la majoria li ha resultat més no estranya (estar confinats) però que, per elles, ha suposat seguir amb la seva habitual rutina i fins i tot cert alliberament per a altres ".





"Des d'aquesta particular perspectiva llancen a tots un missatge d'esperança per al que ens espera en el futur", sosté la confederació d'àmbit estatal que agrupa i representa a 140 entitats que presten suports i serveis especialitzats a les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme ( TEA) i les seves famílies.





D'aquesta manera, Anabel Espinosa explica que porta "bastant bé" el confinament perquè el seu treball, a l'ésser freelance, "és molt semblant" a aquesta situació i no ha notat "gairebé la diferència". També destaca la "tranquil·litat" mental de la qual, "involuntàriament", ha gaudit.





"Un plaer haver col·laborat en el vídeo! Hi ha moltes coses de les que parlar, i tot i així, sempre ens quedarà alguna cosa a dir. No som clons, cada persona és diferent, i tant de bo la gent arribi a entendre això algun dia. A malgrat tot, sempre seguirem lluitant per donar-nos veu! ", afirma Anabel a través del seu compte de Twitter.





"M'ESTIC SENTINT MOLT BÉ"

Gemma Burguillos, dona treballadora i mare, sosté en la peça audiovisual. "Jo estic, realment, gaudint d'aquests dies. Per a mi, estan sent fantàstics. Tinc moltíssima tranquil·litat i m'estic sentint molt bé". Així, argumenta que es pot viure el dia a dia "amb tranquil·litat, amb calma, sense presses".





Tampoc té la "necessitat" d'estar fora de casa Marion Gautier, mare de tres nens molt petits i diagnosticada de forma tardana. "Estic bé a casa meva", manifesta aquesta dona, que sosté que sí que té ganes de passejar per la platja, caminar quilòmetres o quedar amb els amics per prendre alguna cosa.





Per la seva banda, Queralt Palau assenyala que "si no fos perquè el Covid-19 està implicat malalties, mort i pobresa", podria continuar vivint d'aquesta manera la resta de la seva vida. "No es tracta que siguem persones que no volem relació amb els altres, això no és cert. El que sí és cert és que no la necessitem. Sabem viure sense aquesta relació", comenta Palau, qui és mare d'una adolescent amb síndrome Asperger, com ella.





Aquestes cinc dones també es posen a la pell de totes les persones que han hagut de confinar per la crisi sanitària. Palau apunta que aquesta situació implica un "estrès addicional" per a molts "al no poder passar de la porta" com molts voldrien. "És justament això el que ens passa a les persones amb Asperger la resta de el temps en què no hem estat confinats. Els nostres nivells d'ansietat són continus", subratlla.





Palau anima les persones a imaginar que viuen en un 'reality show' per a suportar la situació mentre torni la realitat "desitjada", cosa que a les persones amb síndrome d'Asperger els "espanta" perquè implica "tornar a actuar" i sentir un estat de nervis continu. "Tot preocupa una mica però segur que tirarem endavant, així que anem", conclou Anabel Espinosa.