Denuncien el pilot d'una moto aquàtica a Melilla per intentar atropellar dofins

L'Associació Guelaya-Ecologistes en Acció ha informat que un pilot de moto aquàtica ha estat denunciat a Melilla per intentar atropellar un grup de dofins que es van acostar fins al litoral de la ciutat espanyola del nord d'Àfrica.









A través d'una nota de premsa, Guelaya ha assenyalat que "hem de donar una notícia d'última hora de les que indignen i avergonyeixen a parts iguals: s'ha denunciat a un melillenc que perseguia amb la seva moto d'aigua a un grup de dofins dins la cala de Melilla, davant el port esportiu ".









Segons l'associació defensora el medi ambient, "l'agent que l'ha denunciat va observar des de terra com el subjecte els tirava la moto d'aigua sobre quan els dofins sortien a respirar". Per Guelaya-Ecologistes en Acció "és depriment veure com un invent relativament recent atorga a una sola persona (amb el grau suficient d'insensatesa) el poder de provocar un gran impacte en la natura".