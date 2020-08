Podem sobre la seva imputació: "La dreta no sap encaixar bé que estem al Govern"

Podem ha atribuït les informacions sobre les investigacions relatives al finançament de el partit a la seva presència en el Govern que la dreta "no sap encaixar bé".









En un missatge a Twitter, la formació estatge ha escrit que "no és casualitat que just ara ataquin amb rumors o amb investigacions arxivades per la justícia des de 2018". "Som al Govern d'Espanya, i això és una cosa que la dreta d'aquest país no sap encaixar bé", ha afegit el partit de Pablo Iglesias a la xarxa social.





Per la seva banda, el portaveu parlamentari de Podem al Congrés dels Diputats, Pablo Echenique, ha comparat també a Twitter l'anomenada caixa B del PP amb la de Podem. "Caixa B de l'PP: diner negre de mossegades usat per sobresous il·legals i acudir dopat a les eleccions. Caixa B de Podem: diners que donen legalment del seu propi sou dels càrrecs públics per donar suport a projectes socials", ha escrit Echenique.





I ha afegit: "Les diuen igual perquè pensen que ets idiota".