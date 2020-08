Condemnat a vuit anys de presó per abusar d'un adolescent de 14 anys

L'Audiència provincial ha condemnat a vuit anys de presó a un home per abusar d'un menor de 14 anys. La sentència ja és ferma després que el Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria, com a òrgan d'apel·lació, i ara el Tribunal Suprem, hagin desestimat els recursos de la representació.









L'Audiència ha estimat l'atenuant d'embriaguesa en una sentència que també el condemna a 11 anys d'inhabilitació especial per a qualsevol professió o ofici, sigui o no retribuït, que comporti contacte regular amb menors d'edat; i prohibició d'aproximar-se a la víctima a menys de 300 metres i de comunicar-se pel mateix temps; així com llibertat vigilada durant cinc anys.





La sentència declara provat que el 15 d'agost de 2017, ara fa tres anys, l'acusat, que acabava de conèixer al menor, el va convidar a que pugés a casa aprofitant que el noi tenia els pantalons mullat, amb el pretext de secar-lo, i va abusar d'ell mentre el nen li demanava que no ho fes.





La sentència afegeix que "durant la realització dels actes sexuals, el processat va posar el seu telèfon mòbil a gravar, sense que consti el contingut del gravat, que va ser aquesta mateixa nit esborrat pel processat, havent resultat impossible recuperar l'arxiu per part de l' grup de delictes informàtics de la Guàrdia Civil ".





En el judici, celebrat al juny de 2019 i en el qual la Fiscalia va sol·licitar 15 anys de presó, l'acusat va declarar que no sabia que el noi era menor i que va ser un acte consentit.





El Tribunal Suprem, en un acte de la Sala penal datat el 23 de juliol torna a rebutjar les al·legacions del processat, com ja va fer el TSJC al novembre de 2019, i li imposa les costes del recurs.