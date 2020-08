La Generalitat prorroga 15 dies més les mesures restrictives a Barcelona i Lleida

La Generalitat ha prorrogat aquest dilluns les mesures restrictives per la pandèmia de coronavirus en els municipis de Barcelona i Lleida afectats pels brots de Covid-19, entre les que destaquen la prohibició de reunions de més de deu persones en l'àmbit públic i privat, i la limitació de l'aforament en bars i restaurants.













Així es desprèn de dues noves publicacions al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que estableixen una nova durada de les mesures de 15 dies a partir d'aquest dilluns.





A la regió sanitària de Barcelona afecten els municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac , Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà.





A la regió sanitària de Lleida afecten els municipis Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins, Llardecans, Maials, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Vilanova de la Barca, Àger, Albesa, Algerri, les Avellanes i Santa Linya.





En aquesta mateixa regió també compten amb restriccions Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Penelles, Térmens, Torrelameu, la Sentiu de Sió, Vallfogona de Balaguer. Igualment, Sucs i Raimat.





L'Executiu català també recomana sortir de casa només per treballar; anar a centres de salut; tenir cura de persones grans, nens, discapacitats i dependents; per comprar productes bàsics; per comprar en establiments amb cita prèvia; realitzar activitats culturals, d'oci i esportives amb el grup de convivència habitual; acudir a entitats financeres, realitzar accions judicials o notarials, exàmens i mudances; practicar esport amb el nucli de convivència habitual; anar a horts familiars d'autoconsum; i per causes de força major.





A l'interior de bars i restaurants, l'aforament es limita al 50%, mentre que a les terrasses, l'aforament serà el resultat d'aplicar la distància de seguretat de dos metres entre taules.





Les biblioteques, museus, casals d'estiu i colònies seguiran oberts i subjectes als respectius plans sectorials del Pla d'actuació de el Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat).





També es podran obrir teatres, cinemes, exposicions i realitzar activitats musicals i d'arts escèniques sempre que no se superi el 50% de l'aforament i es compleixin les indicacions dels plans sectorials del Procicat.