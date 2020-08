L'article a vuit mans de Puigdemont

Diuen les persones "generoses" que "la solidaritat comença en un mateix". Així ho ha hagut de pensar l'expresident Carles Puigdemont i la resta dels exconsellers fugits, quan han escrit un article d'opinió a vuit mans al diari monàrquic que més ha contribuït a donar suport a l'independentisme català. En el text, els quatre genets intenten, una vegada més, que les lleis s'apliquin a altres i no a ells perquè són immunes, superiors a la resta dels mortals catalans, espanyols i mundials, i que el govern de Pedro Sánchez passi de la justícia en els seus delictes pendents, com si tot el que hagués succeït i del que ells són actors principals no hagués passat.

Ells no han fet res i s'escuden en la "justícia" belga, en els seus amics de la ultradreta flamenca, exigint així Puigdemont que deixi la via judicial i es passi a la política perquè el Tribunal Suprem no és una autoritat competent. Els jutges belgues, en canvi, sí que ho són i ell és enviat en missió especial a la terra del tot poderós.









Com era d'esperar, un cop més fa ús de la seva millor bandera d'enganxament: el victimisme que tan bons resultats li ha donat. Li seguirà donant? "És temps de recollir els fruits que hem anat sembrant durant gairebé tres anys, mentre ens insultaven i denigraven fins i tot com a éssers humans", deien en uns dels seus paràgrafs a vuit mans i quatre caps pensants, que ja és dir.





S'acosten les eleccions i la divisió independentista és més que evident. Fins i tot alguns dels seus amics més fidels, Torra i Eduard Pujol, no s'han "afiliat" al seu partit i estan fent mutis, i es parla de diferències importants entre ells, fins i tot de ruptura dels dos "presidents". Per això Puigdemont necessita material mediàtic per aconseguir més presència, credibilitat i vots que els seus forts rivals, els republicans.





Estem en un moment en què tots estan disposats a dir la més grossa si això els reporta beneficis a les urnes. No és una serp d'estiu, com passa cada any, ni un cop de calor que deixa a aquests polítics mirant a Montserrat per rebre la benedicció de la Moreneta, és una estratègia sense escrúpols ideològics.





En el seu article, el líder "exiliat" i els seus acòlits afirmen que no han fugit de la justícia espanyola, que sempre s'han presentat quan ha arribat una euroordre i han comparegut -faltaría més, perquè allà no s'estan per miraments.





La degradació humana de la que parlen Puigdemont i els seus tres avatars és que ells visquin d'uns bons sous, administrant seu temps lliure -que és molt- a idear estratègies que facin més forta si es pot la divisió interna de Catalunya, el desastre social, polític i econòmic, encara que ell tingui les seves despeses pagades, la seva família també i la seva dona segueixi guanyant 6.000 euros mensuals per un programa setmanal de què ningú parla.





Parlar d'exili quan la realitat és una fugida per no assumir les conseqüències dels seus actes irresponsables i il·legals és, com a mínim, indignant. Demanar a hores d'ara passar pàgina, saltar-se les lleis, la justícia i el que faci falta és propi d'ell.





Que es publiqui en aquestes dates l'article dels quatre fugits, que sigui un diari d'un gran d'Espanya i un petit de Catalunya l'elegit, tampoc és casual, ni espontani. El rerefons és maquiavèl·lic, com el seu autor principal.





Mentrestant, diuen que Torra ha tallat el cordó umbilical amb el seu mentor, com sol passar. Ja no obeeix a Puigdemont i vol sortir del Palau de la Generalitat deixant la seva empremta d'independència política. Se'n sortirà? Igual la gran jugada que té en ment és la data de la convocatòria d'eleccions, quan menys les esperi Puigdemont.