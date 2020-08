Casado i Egea acaben amb Álvarez de Toledo com a portaveu del PP al Congrés

El PP ha decidit rellevar Cayetana Álvarez de Toledo com a portaveu del Grup Popular al Congrés i nomenarà en el seu lloc a Cuca Gamarra, vicesecretària de Política Social del partit.









La resposta d'Álvarez de Toledo

La fins ara portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha qualificat d'"error" la seva destitució i s'ha acomiadat lliscant crítiques a secretari general, Teodoro García Egea, a què acusa de voler restringir l'autonomia del Grup Popular, i amb retrets al president del partit, Pablo Casado, per no voler donar el que denomina com "la batalla cultural" en temes com el feminisme radical o l'ús partidista de la memòria històrica.





En declaracions a les portes de Congrés, Álvarez de Toledo ha revelat que el president del partit el va cridar a consultes el Madrid i que aquest mateix dilluns li ha comunicat la seva "destitució", cosa que considera "un error". "Ho lamento profundament perquè la considero perjudicial per al grup popular, per al PP i per a la causa que defensem", ha dit.





Álvarez de Toledo ha repassat els arguments que li ha donat el president del partit i no ha amagat que no els comparteix perquè els considera "desgraciats".





El detonant ha estat l'entrevista que va concedir aquest cap de setmana a El País, on va apostar per un Govern de concentració entre PSOE i PP, va qualificar d'error la marxa de l'Rei Joan Carles i ha acusat la direcció del partit d'envair les competències del Grup popular per rellevar el cap dels assessors parlamentaris.





Segons el seu relat, Casado li va dir que aquesta entrevista semblava un atac a la seva autoritat, cosa que la portaveu nega perquè defensa la discrepàncies: "Considera que la meva concepció de la llibertat és incompatible amb la seva autoritat i jo no ho comparteixo", ha indicat, criticant que, des que va arribar al càrrec, des de la Secretaria general del PP han intentat "restringir al mínim" l'autonomia del Grup Popular.