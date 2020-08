Podem acomiada la meitat de la seva plantilla i manté a un 55% amb contractes temporals

Podem no predica amb l'exemple. Almenys això es desprèn de les dades que s'extreuen si s'analitza el comportament de la formació morada pel que fa als seus treballadors.









Només en l'últim exercici, el partit va reduir el nombre dels seus treballadors en 222, pràcticament la meitat de la seva plantilla. A més, en la majoria dels casos s'ha acollit a la fórmula de l'acomiadament procedent tal com va quedar estipulada en l'última reforma laboral que va aprovar el Partit Popular i que des Podem s'ha desqualificat fins a la sacietat i s'ha exigit la seva derogació immediata per els perjudicis que causa als treballadors.





La majoria de les persones que s'han vist obligades a abandonar el partit eren de el cercle pròxim a l'exdirigent de la formació Iñigo Errejón, que es va veure obligat a deixar el partit després de la seva derrota al congrés de Vistalegre II. Molts d'aquests acomiadats ho han estat en les delegacions de Podem a les comunitats autònomes.





A això cal unir l'elevat percentatge dels seus treballadors que tenen contracte temporal, cosa que dese la formació morada es critica quan fa referència a altres empreses. De fet, segons es reflecteix al portal de transparència del propi partit, 120 dels seus treballadors, un 55% del total, té contracte temporal





La reducció en les despeses de personal ha permès a Podem un estalvi d'un 15% en les seves despeses, que el 2018 era de 13 milions d'euros i el 2019 de 11 milions. Un dels motius que ha portat a aquesta reducció ha estat el descens d'ingressos per la baixada de les subvencions públiques en gairebé cinc milions d'euros. A aquests cal afegir el descens de les aportacions d'afiliats i càrrecs públics i la retallada que ha patit el partit en conte a donacions i llegats.





Malgrat tot això, el líder del partit va impulsar una reforma de la seu de Podem que va acabar costant el doble del pressupostat. En principi s'anaven a gasta una mica més de 600.000 euros i a la fi van acabar pagant 1,4 milions d'euros. Precisament aquest és un dels aspectes que està investigant la justícia entorn als comptes de el partit morat.





PÈRDUES

Malgrat les retallades, la formació estatge va veure per primera vegada en la seva història com ha entrat en pèrdues. Si el 2018 va obtenir uns beneficis de 3 milions d'euros, el 2019 els comptes van reflectir unes pèrdues de 2,6 milions d'euros. I això malgrat la severa retallada en personal laboral.

A més, el seu deute ha crescut de manera significativa. Tot i que la formació no va als bancs per finançar-se, els microcrèdits que té, i que ara també estan sota sospita judicial, suposen una important càrrega que ha multiplicat per sis el seu deute.