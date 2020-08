Joan Carles I, hoste dels reis del luxe i el malbaratament

L'estada de Joan Carles I a Unió dels Emirats Àrabs Units està, molt probablement, envoltada de tota mena de luxes. Els xeics que li han acollit posseeixen fortunes immenses procedents del petroli i de gas natural. Són Mohamed bin Zayed, emir d'Abu Dhabi i president de facto del país des que el seu germà Khalifa patís un vessament cerebral el 2014, i l'emir de Dubai, primer ministre i vicepresident, el xeic Mohammad bin Rashid al Maktoum.









Encara que sempre han intentat mantenir-se lluny de la publicitat, la seva passió pels cavalls de carreres, la falconeria, sobretot els falcons, i els cotxes de luxe, amb predilecció pels Ferrari, els han situat moltes vegades en el centre d'atenció.





A més, en els últims anys han vist com algunes relacions familiars han saltat a la premsa pels intents d'algunes de les seves esposes i filles de fugir de les relacions que aquestes consideren molt perjudicials. De fet, l'esposa del xeic Mohammad bin Zayed, Salama bint Hamdan bin Mohamed Al Nahyan, germana del rei Hussein de Jordània, va fugir de l'emirat per instal·lar-se a Londres i iniciar una sèrie de plets contra el xeic.





Tampoc el xeic Mohammad bin Rashid al Maktoum s'ha lliurat d'aquest tipus de conflictes. Diverses de les seves filles han intentat fugir del cercle familiar per les estrictes normes que el xeic s'ha imposat, sobretot pel que fa a les dones.













Tots dos són partidaris de respectar les tradicions beduïnes, però això no és obstacle perquè dilapiden la seva fortuna en les seves caríssimes aficions. De la mateixa manera són enemics acèrrims del radicalisme islàmic i del gihadisme, són des de fa temps uns dels principals aliats dels Estats Units a la zona i estan molt pròxims a el règim d'Aràbia Saudita, amb el qual mantenen extraordinàries relacions.





A més, s'han aficionat a les construccions impressionants, sempre intentant superar les que ja existents. Els gratacels més alts del món sobresurten a escassos metres de desert, les viles luxoses s'estenen a les illes artificials construïdes per ser vistes des de l'espai ... No reparen en despeses per situar a aquest petit país de el golf en el centre de l'atenció mundial, una regió que a mitjan el segle passat vivia immersa en la pobresa i l'analfabetisme.





El xeic Mohammad bin Zayed, a més d'un extraordinari amfitrió, sol ser esplèndid amb els amics. Ell va ser el que li va regalar dos Ferrari a Joan Carles I quan era Rei, valorats en uns 700.000 euros. Sempre ha mantingut una relació molt propera amb el rei emèrit i amb Espanya. De fet, compta amb diverses propietats al nostre país, entre altres tres finques a Extremadura.