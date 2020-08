Avui entra en vigor a Catalunya la prohibició de fumar al carrer sense distància

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dimarts una resolució per la qual es prohibeix fumar a l'aire lliure si no es pot respectar una distància mínima de dos metres i estableix l'horari de tancament de bars i restaurants a la 1 de la matinada, normativa que ha entrat en vigor amb la seva publicació.













Mitjançant aquesta resolució, s'aprova la declaració d'actuacions coordinades en salut pública entre la Generalitat i el Ministeri de Sanitat per respondre davant la situació especial de risc derivat de l'increment de casos de covid-19, ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat.





La resolució, signada dilluns a la consellera Alba Vergés, assenyala que no es pot fumar a la via pública o espais a l'aire lliure si no es pot respectar una distància mínima interpersonal de al menys dos metres, una limitació que també és aplicable a qualsevol un altre dispositiu d'inhalació de tabac.





En els establiments d'hoteleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja, la resolució estableix que s'ha de garantir una distància mínima de 1,5 metres en el servei de barra i una distància mínima entre taules d'1, 5 metres, amb un màxim de deu personal per taula o agrupació d'aquestes.





Així mateix, s'estableix l'horari de tancament d'aquests establiments a la 1 de la matinada com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 12 de la nit.





La resolució també recorda als ciutadans la recomanació de limitar les trobades socials fora del grup de convivència estable, així com també que aquestes trobades es limitin a un màxim de 10 persones.





Assenyala que els ciutadans han de col·laborar "activament" en el compliment de les mesures de la resolució, i subratlla que els incompliments individualitzats del que disposa poden ser constitutius d'infracció administrativa amb el que disposa el decret llei 30/2020, que estableix un règim sancionador específic.