Detenen un home per amenaçar dues dones amb una catana i un bat de beisbol a Gran Canària

Agents de la Policia Nacional han detingut un home, de 23 anys i amb antecedents policials, com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i trencament de condemna després d'amenaçar dues dones amb un bat de beisbol i una catana a San Bartolomé de Tirajana ( gran Canària).





La detenció es va produir després que una crida al telèfon 091 alertés que un individu estava amenaçant a dues dones en un establiment de sud grancanari i que aquest portava un bat de beisbol i una catana, segons ha informat la Policia Nacional en nota de premsa.





Seguidament, els agents policials van acudir al lloc on es van entrevistar amb les víctimes i diversos testimonis, els qui els van narrar que moments abans es va presentar al lloc un home portant un bat de beisbol en una de les seves mans i en la cintura una catana.





A més, les dones van manifestar als agents que aquesta persona els va amenaçar perquè li diguessin on es trobava un familiar seu. Finalment i gràcies a l'ajuda de testimonis que es trobaven al lloc, l'home va desistir de la seva actitud i va marxar.





Posteriorment, els agents atenent les característiques físiques aportades per les víctimes i testimonis van localitzar als voltants al presumpte autor dels fets, que va ser detingut per un delicte d'amenaces, si bé en el moment de la seva detenció l'arrestat ja no portava les armes .





Finalment, les gestions policials van permetre comprovar que a l'arrestat li constava una ordre de prohibició de tinença d'armes en vigor dictada per un jutjat de Las Palmas, pel que a més se'l considera presumpte autor d'un delicte de trencament de condemna.





Així, instruït el corresponent atestat policial, va ser remès a l'autoritat judicial competent.