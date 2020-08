La família de García Lorca "va conèixer la ubicació" de la fossa després del seu assassinat, segons una associació

L'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica, d'àmbit estatal, ha mantingut aquest dimarts, al 84 aniversari de l'afusellament de Federico García Lorca a Granada, que la família del poeta "va conèixer la ubicació" de la fossa en la qual va ser enterrat el cos.

Així ho ha assenyalat l'associació en una nota de premsa, amb base, entre altres fonts, a una conferència donada a l'octubre de 1937 a Nova York (Estats Units) per Fernando dels Rius, que va ser sogre de Francesc, germà de Frederic, qui hauria assegurat que "algú proper a l'crim els va informar de l'emplaçament exacte".





En aquest sentit, la família de Federico García Lorca podria haver conegut "els detalls" del seu assassinat "pocs dies després" que fos comesa. Fernando dels Rius, ministre en la Segona República, "estretament reunit i emparentat amb la família, va afirmar públicament, al menys en dues ocasions, que havia tingut coneixement del lloc exacte del seu enterrament".





La primera d'elles hauria estat al Congrés d'Intel·lectuals Antifeixistes, a València, al juliol de 1937, en què Fernando dels Rius va començar el seu discurs fent referència al fet que el cementiri de Granada "s'havia quedat petit per la quantitat de crims que estaven cometent els feixistes ".





I va afegir: "Fa cinc dies, a la matinada del dia 5, arribava el que us parla al front de Granada. Podeu imaginar-vos, aquells que em coneixeu, amb quina ansietat jo preguntaria per la sort del cert que havia cabut a una persona que no necessita ser nomenada perquè està en la consciència de tots ... en un dels pobles veïns a Granada, i quan anava pel camí cap a aquest poble, va ser afusellat Federico García Lorca. Avui, ja sé on està enterrat. afusellat, per què? no perquè es digués Federico García Lorca. En ell van afusellar a la poesia, no a l'poeta ".





Tres mesos després, en la conferència impartida als Estats Units, va afirmar novament conèixer el lloc de l'enterrament. Fernando dels Rius era ambaixador d'Espanya als Estats Units, i "les seves afirmacions van ser recollides pel diari La Premsa, publicat a Estats Units per a la població de parla hispana".





A més, ha afirmat que "García Lorca va morir a mans dels soldats de Franco, quan se li conduïa des de Granada a un poblet proper, i sé on està sepultat, per les confidències d'uns soldats que després es van passar a les files lleials".





Dels Rius va acabar la seva intervenció assegurant que "a Lorca el van assassinar perquè representava el pensament espanyol i he vingut aquí aquesta nit a retre un homenatge a la seva memòria".





Es tracta, ha ressaltat l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica en la seva nota de premsa, de la persona que va gestionar el trasllat de la família García Lorca a Estat Units; i finalment, emparentaria amb ella a través de la seva filla Laura, que va contraure matrimoni amb Francisco García Lorca, germà menor de l'poeta.