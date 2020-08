Miguel Bosé es posiciona a favor de la manifestació sense mascaretes a Madrid: "Que ens deixin viure!"

El músic Miguel Bosé s'ha pronunciat després de la manifestació de diumenge passat 16 d'agost al contra de l'ús de mascaretes per la pandèmia del coronavirus, demanant en un missatge a la xarxa social Twitter que es "deixi viure".





MÉS INFORMACIÓ Miguel Bosé també estarà a l'Auditori del Fòrum el 26 de juny





"Que ens deixin viure!", Ha escrit l'artista, acompanyant aquesta frase amb un vídeo de gairebé 5 minuts de durada en el qual se succeeixen imatges de la convocatòria que va tenir lloc el diumenge i en la qual finalment no es va veure al cantant .





El vídeo, de el mateix títol que el tuit publicat per Bosé, comença amb imatges d'una pel·lícula en la qual es parla de l'època de l' 'Caos prerenaixement' i segueix amb missatges llançats en la manifestació, que també han estat recolzats pel cantant: 'Jo decideixo en el meu cos: no a la vacuna' o 'el sistema controla a través de la por. La premsa manipula '.





Bosé va donar suport aquesta manifestació i va anunciar que acudiria a aquesta protesta a la plaça de Colón, a Madrid. En un vídeo publicat els dies previs per l'artista en el seu compte de Twitter s'explicava que la manifestació tenia com a objectiu "sumar a un milió de persones" per expressar el seu "desacord amb les mesures implantades a Espanya pel Covid-19", en concret, contra l'ús obligatori de la mascareta.





"Estem en total desacord amb l'obligació de portar la mascareta a tota hora i en tots els llocs públics (encara que estiguis sol)", es podia llegir en el vídeo. Als promotors d'aquesta manifestació els sembla una mesura "desproporcionada i sense justificació científica". Bosé va rebre crítiques a través de la xarxa social d'altres artistes com Marwán, Ismael Serrano o Luis Cepeda.