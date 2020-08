'Aquí no hay quien viva': edifici desallotjat a Gijón per una baralla amb gas pebre entre veïns

Agents de la Policia Nacional han detingut una Gijón de 44 anys d'edat acusada de buidar un pot d'esprai pebre contra els seus veïns, amb els quals mantenia conflictes de convivència.









Segons una nota de premsa de la Comissaria de Gijón, els agents van haver de desallotjar part de l'edifici per airejar i evitar complicacions oculars i respiratòries als habitants.





Els agents van acudir a les 22.40 hores del passat dia 16 a un immoble de barri de Nuevo Roces alertats perquè una veïna havia buidat un pot d'esprai pebre i no es podia respirar a l'interior.





En arribar, els actuants van comprovar que l'ambient era irrespirable, que causava tos, picor i coïssor als ulls. En el seu recorregut per l'escala van localitzar a una dona estesa a

replà de la quarta planta visiblement afectada, de manera que la van portar al portal per a ser assistida pels serveis sanitaris.





Segons les manifestacions dels veïns, aquesta dona era la persona que havia generat l'expansió del gas i havia buidat un pot contra els seus veïns.





Minuts abans havia cridat al timbre i quan els seus veïns van obrir la porta els havia ruixat amb el gas mentre cridava que els anava a matar i intentava entrar al seu habitatge per agredir-los.

En aquest domicili havien resultat perjudicats un matrimoni i els seus dos fills menors d'edat que es queixaven que no podien respirar i tenien vòmits.





A causa del cúmul de gas a l'edifici, els agents van desallotjar els veïns de les escales més afectades mentre demanaven a la resta que es mantingués a casa tancant portes i finestres. A més, van sol·licitar la presència dels bombers perquè van ventilar l'immoble i neutralitzessin els efectes nocius del gas.





Els serveis sanitaris van assistir a la denunciada, a la família afectada, a diversos veïns ia dos agents de policia que presentaven dificultats respiratòries per l'exposició al gas.





L'autora d'aquest incident va ser detinguda per amenaces i lesions. La dona, de 44 anys d'edat, tenia antecedents per furt i en els últims mesos havia estat denunciada en cinc ocasions per amenaces a veïns de diferents pisos, que es queixaven de la difícil convivència amb aquesta dona, que fins i tot els havia amenaçat amb un ganivet o els havia cremat el pelut.





Molts dels problemes venien generats perquè l'arrestada tenia tres gossos que no paraven de bordar i quan li recriminaven aquesta incòmoda situació, la dona es posava agressiva, els insultava i amenaçava, sent cada vegada més difícil la relació en la comunitat.





Les víctimes van sol·licitar una ordre de protecció al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia davant el temor que es tornessin a repetir nous episodis violents.