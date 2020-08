Les Nits d’Estiu virtuals arriben al final amb una dansa vertical a la façana de CaixaForum Barcelona

La Fundació ”la Caixa” ha programat com a punt i final per a les Nits d’Estiu d’enguany l’espectacle de dansa vertical Finale, de la companyia Delrevés, una proposta espectacular que s’ha enregistrat a la façana del carrer de Mèxic de CaixaForum Barcelona. La cita serà el 26 d’agost i servirà per acomiadar la programació virtual de música i arts escèniques que cada dimecres dels mesos de juliol i agost ha estat disponible a través de l’Àgora Virtual de CaixaForum i que ha mantingut l’essència de la consolidada programació per als vespres d’estiu del centre cultural.













Dansa vertical en un nou espai escènic

Finale és un projecte artístic que busca descontextualitzar peces de dansa tan famoses com El llac dels cignes o El Trencanous utilitzant un nou espai escènic, en aquest cas vertical, i amb l’arquitectura com a protagonista. El resultat és una proposta espectacular, ja que el format audiovisual s’ha enregistrat a la façana de CaixaForum Barcelona.

La illusió que es crea durant la representació d’una dansa vertical és que la paret es tracta com si fos el sòl i els artistes semblen atrets cap a la paret en una relació inversament proporcional a la longitud de la corda; és a dir, com més metres té la corda menys «pes» té el ballarí en direcció a la paret. De la mateixa manera, augmentar la longitud de la corda permet més temps per fer les acrobàcies a l’aire.





Amb aquesta proposta, la companyia Delrevés ha aconseguit crear un llenguatge propi i innovador que fusiona diverses disciplines, com la dansa clàssica i contemporània, les arts i el llenguatge digital audiovisual i, sobretot, la dansa vertical.





Les Nits d’Estiu es reinventen en un nou format virtual

Amb l’objectiu de continuar oferint un ventall d’activitats i de propostes culturals adaptades a la situació de pandèmia de la COVID-19, enguany les Nits d’Estiu de CaixaForum s’han reinventat i transformat en continguts audiovisuals d’alta qualitat, que s’han pogut seguir en format digital cada dimecres a partir de les vuit del vespre. La major part de les propostes s’han enregistrat, i algunes han tingut lloc en directe a les installacions de CaixaForum Barcelona, com ara l’streaming de la peça 360 grams,d’Ada Vilaró, o l’espectacle Sa mateixa, de Lali Ayguadé.













Altres propostes que s’han pogut veure en el marc de les Nits d’Estiu han estat un recull de concerts de Marco Mezquida, el concert del trio escandinau Dreamers’ Circus o l’estrenade l’acció performativa Gestos protètics,de Mireia G. Saladrigues, en diàleg amb l’exposició On som. On podríem ser. El plantejament de tots aquests espectacles és que els artistes dialoguin amb el centre cultural de diverses maneres, utilitzant-ne els diferents espais com a escenari. Els visionaments dels espectacles o dels concerts han inclòs entrevistes exclusives amb els artistes o altres materials que han servit per descobrir més a fons les propostes artístiques plantejades.

Per primera vegada, el públic ha pogut accedir a tota l’oferta cultural de les Nits d’Estiu a través del web de CaixaForum, una nova manera d’acostar-se als espectadors. L’aposta de la Fundació ”la Caixa” per posar en marxa aquesta programació d’espectacles —que manté l’essència de la iniciativa— és també un reflex del compromís adquirit amb la societat i, especialment, amb un sector cultural molt castigat.