Catalunyapress T'INFORMA

Bona tarda! Què tal el dimarts? Esperem que molt bé. Ja estem aquí de nou amb les notícies seleccionades del dia.





Tal com es ve anunciant des de fa uns dies, avui ha entrat en vigor a Catalunya la prohibició de fumar al carrer si no es pot respectar la distància de seguretat. I es que encara que alguns, com Miguel Bosé, que ha defensat la manifestació de diumenge a Madrid, s'entestin a creure que el virus ja no existeix, els casos segueixen augmentant.





Seguint amb el coronavirus, l'OMS ha vinculat l'actual propagació de la a asimptomàtics d'entre 20 i 40 anys.









Aquest dimarts, els nous casos de COVID-19 han pujat a 2.128 i Sanitat ha afegit 5.000 positius a la xifra total. En vista d'aquest augment de casos, l'oenagé Metges Sense Fronteres ha reclamat mesures en les residències per evitar que tornin a morir tants ancians.









Aquest dimarts també us hem explicat que, segons un estudi, el coronavirus es pot propagar per l'aire fins a una distància de 5 metres.





A més, l'hospital Vall d'Hebron ha descrit dos casos de fetus amb edema a la pell en gestants amb coronavirus.









Aquest dimarts Salut ha identificat 345 asimptomàtics amb les 15.556 PCR dels cribratges massius, i Barcelona ha elaborat un llistat de locals per oferir més espai a les escoles.





Però no tota l'actualitat d'avui és sobre el coronavirus.





Pablo Iglesias ha titllat de "greu" el que està fent amb la seva família "l'extrema dreta" i ha exclamat que "no hi ha dret que els seus fills hagin de patir les conseqüències i les tasques polítiques dels seus pares".









I a Catalunya, ERC s'ha enfrontat a Junts i ha evitat que la Taula de Parlament cessi al que Torra vol destituir.









Aquest matí hem conegut també les amistats de Joan Carles I als Emirats Àrabs, els reis del luxe i el malbaratament.









A més, aquests dies hi ha alguns successos força desagradables. Aquest matí hem sabut que un home ha estat detingut per reiterats abusos a la filla de la seva parella. I també que els mossos han detingut 22 joves per diverses agressions indiscriminades a Sitges.









D'altra banda, han estat intervinguts 1.600 productes falsificats de marques de luxe a L'Estartit i Lloret.









Tot i així, no tot són notícies dolentes. Sobre cultura, us hem explicat que dimecres 26 d'agost, CaixaForum posa fi a les seves Nits d'Estiu virtuals amb una dansa vertical a la façana de CaixaForum Barcelona. No us podeu perdre aquesta cita!









I, tornant a les desgràcies, la nostra companya Maria ens ha explicat com la Amazònia està cremant i aquest agost ja s'han registrat al Brasil més incendis que el 2019.













Això és tot per avui. Ens veiem demà!