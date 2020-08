Denunciat un conductor drogat que triplicava la taxa d'alcohol a Cassà de la Selva

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un jove de 21 anys per un presumpte delicte contra la seguretat viària a l'conduir drogat, triplicant la taxa d'alcohol permesa i provocar un accident de trànsit a Cassà de la Selva (Girona).













Diumenge passat es va produir un accident a la carretera C-65 al municipi de Cassà entre dos vehicles, sense ferits, i van constatar que el conductor causants presentava símptomes d'anar sota la influència de l'alcohol.





Els agents van descobrir que venien d'una festa privada a Santa Cristina d'Aro, on poc abans, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra havien hagut d'intervenir davant les queixes veïnals.





A l'realitzar-li la prova, l'home va donar un resultat de 0,89 mil·ligrams per litre, més del triple de la taxa màxima permesa, i la de drogues també va donar positiu en amfetamines, per la qual cosa es van obrir diligències i haurà de presentar-se davant el jutjat de guàrdia de Girona quan sigui requerit.





Hores abans, els Mossos van detenir un belga de 34 anys com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària per conduir amb una taxa de 0,92 mil·ligrams per litre i amb el permís de conduir suspès a la C-260, a Figueres.





Els agents van descobrir que el 27 de juliol aquest jove havia estat arrestat a Salou (Tarragona) per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques, de manera que el jutjat d'instrucció li havia imposat una pena de privació del dret a conduir.





El detingut, amb antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs el dilluns després de passar a disposició del jutge de guàrdia de Figueres.