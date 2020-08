Més de 70 exministres i alts càrrecs de PSOE, PP i UCD signen un manifest donant suport a Joan Carles I

Més de setanta exministres, expresidents autonòmics, ambaixadors i altres antics alts càrrecs han subscrit un manifest de suport al Rei Joan Carles, defensant la seva presumpció d'innocència i recordant el seu llegat en aquests més de quaranta anys de democràcia, la "etapa històrica més fructífera que ha conegut Espanya en l'època contemporània ".









"Les nombroses informacions que apareixen aquests dies sobre determinades activitats del Rei Joan Carles I han excitat una proliferació de condemnes sense el degut respecte a la presumpció d'innocència -indiquen-. Si les seves accions poguessin ser mereixedores de reprovació el decidiran els tribunals de justícia, però mai es podrà esborrar la tasca del Rei Joan Carles en benefici de la democràcia i de la Nació, sota pena d'una ingratitud social que res de bo presagiaria del conjunt de la societat espanyola ".





El document subratlla que "la Monarquia parlamentària, així com el conjunt de la Constitució de 1978, han propiciat una Espanya moderna, amb un sistema polític, econòmic i social avançat forjat en la llibertat, en la justícia i en la solidaritat".





EL REI DE TOTS ELS ESPANYOLS

"Hereu dels poders autoritaris de la dictadura del general Franco, el Rei Joan Carles I va fer saber al poc d'accedir al tro la seva voluntat explícita de renunciar als mateixos per a propiciar l'organització institucional espanyola d'acord amb el model de les democràcies occidentals -recorden-. el rei Joan Carles es va comprometre a ser el Rei de tots els espanyols i aviat es va aconseguir una Espanya sense exiliats i la superació de les qüestions que ens havien enfrontat en la història recent ".





Els signants enalteixen "la ben anomenada Transició" destacant l'aprovació de la Constitució de 1978 després d'unes eleccions lliures a les que van concórrer tots els partits polítics, el que "va propiciar la reconciliació entre els espanyols i un gran acord nacional, que va complir amb la voluntat del Rei que Espanya fos un país europeu i iberoamericà, d'acord amb la seva vocació històrica, i una democràcia occidental avançada, on tots cabessin, oberta al pluralisme representatiu ja l'alternança política ".





També defensen la Monarquia parlamentària que es recull en la Constitució, que també identificar el Rei com a Cap de l'Estat i "símbol de la seva unitat i permanència". "Al llarg dels seus anys de regnat i en exercici de les seves funcions constitucionals Joan Carles I ha estat invariablement fidel als seus propòsits democratitzadors i a les responsabilitats derivades de el marc institucional, com va passar al 23 F", subratllen.





Per tot això, criden a partits i organitzacions polítiques que "defensin per tots els mitjans democràtics al seu abast la integritat política i territorial de la Nació i el bon nom de les persones i institucions que han fet possible aquests últims i satisfactoris quaranta anys de història comuna ". "Perquè d'això en gran mesura depèn la mateixa qualitat del nostre futur", conclouen.





ALFONSO GUERRA, AL CAPDAVANT DELS SIGNANTS

El manifest ha estat subscrit per antics alts càrrecs del PSOE com l'exvicepresident Alfonso Guerra, els exministres Celestino Corbacho, Matilde Fernández i Cristina Alberdi, els expresidents autonòmics Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Extremadura) i José Rodríguez de la Borbolla (Andalusia), i altres alts càrrecs com l'exdirector de gabinet de Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero, José Enrique Serrano, o l'exalcalde Francisco Vázquez, avui que ve a Ciutadans.





També hi ha representants del PP com els exministres Jaime Mayor Oreja, Josep Piqué, Eduardo Serra, Pío Cabanillas, Rafael Catalá, José Ignacio Wert i Ana Pastor, i expresidents autonòmics com Juan Vicente Herrera (Castella i Lleó), Esperanza Aguirre (Madrid) i Luisa Fernanda Rudi (Aragó).





En el llistat hi ha a més figures de la Transició com Rodolfo Martín Villa, exministre de la UCD, i Soledad Becerril, exministra amb Adolfo Suárez, alcaldessa amb el PP i ex defensora el Poble, així com ambaixadors i altres antics alts càrrecs.





El manifest està dirigit als ciutadans espanyols de tot origen, ideologia o condició, així com a entitats públiques i privades, responsables socials i econòmics, i està obert a tots vulguin adherir-se a la mateixa en pro de la convivència basada en el respecte mutu i la llibertat.