Dues províncies catalanes en risc per calor a partir d'aquest dimecres

Catorze províncies tindran aquest dimecres risc per vents amb ratxes de 80 quilòmetres per hora, fort onatge provocat per fort vent de sud o sud-oest amb força 7 a Galícia o per temperatures màximes altes, de 34 a 38 graus centígrads, al nord-est peninsular, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).













En concret, el risc (avís groc) per fenòmens costaners estaran motivats pel vent fort de sud o de sud-oest amb força 7 que donarà lloc a mar combinada amb onades de 4 a 5 metres mar endins a La Corunya, Lugo i Pontevedra, sobre sobretot a partir del migdia.





A més, l'avís groc per calor a causa de temperatures màximes altes, de 34 a 37 graus centígrads s'ha activat per les províncies i Cantàbria, Biscaia, Guipúscoa, Navarra, la Rioja, Osca, Saragossa, Terol, Lleida, Girona i Mallorca.





En general, aquest dimecres l'AEMET preveu intervals de vent fort a l'oest i precipitacions localment fortes a Galícia. Precisament, informa que a l'oest de Galícia els cels estaran ennuvolats o coberts i amb precipitacions que podran arribar a ser localment fortes i persistents.





Al llarg del dia però amb menor probabilitat d'intensitat com més a l'est, les precipitacions s'estendran a la resta de Galícia i a l'oest d'Astúries. Al Pirineu oriental es formarà nuvolositat d'evolució.





Mentrestant, a la resta de país predominarà el cel poc ennuvolat o clar excepte per alguns intervals de núvols baixos al nord de les Canàries i punts del litoral mediterrani.





Les temperatures diürnes augmentaran a la Península, excepte a l'oest de Galícia i el sud de l'àrea mediterrània, on s'esperen pocs canvis o un descens. L'ascens serà notable en gran part de nord-est peninsular, Cantàbric oriental i Navarra. En els arxipèlags hi haurà pocs canvis tèrmics.





Finalment el vent bufarà de sud-oest en el vessant atlàntic i serà més intens a la meitat nord, i bufarà fort o amb intervals de fort a l'oest de Galícia i en zones de la serralada Cantàbrica.





A les Canàries bufaran els vents alisis, mentre que predominaran els vents de components sud i est a la resta de país, amb brises al litoral mediterrani.