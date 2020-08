L'OMS avisa que no hi ha evidència que el Covid-19 sigui més lleu a causa d'una mutació

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha assenyalat que encara no hi ha evidència científica que la mutació del coronavirus recentment identificar en alguns països d'Àsia per científics de Corea de Sud causi una malaltia més lleu o sigui menys mortal.









La epidemiòloga líder de l'OMS, Maria Van Kerkhove, ha asseverat aquest dimarts en roda de premsa que en aquest moment l'organisme sanitari internacional es troba treballant amb un grup d'especialistes per entendre els canvis que puguin ocórrer en la seqüència genètica de virus.









"Si apareix un article anunciant que hi ha una nova mutació, això pot espantar, però aquests canvis en els virus ocorren tot el temps. Hem vist canvis en aquesta mutació de virus anomenada D614G, que és una cosa que ha circulat des de febrer, i és la cep que predomina a Europa i Amèrica de Nord, i ara ha tornat a Àsia ", ha explicat l'experta.





Van Kerkhove ha destacat que el imperatiu és seguir monitoritzant el virus per entendre els seus canvis i determinar quines mutacions són importants o ho fan comportar-se de manera diferent.





Pel que fa a la diferència en els índexs de mortalitat entre països, l'experta ha assenyalat que hi ha moltes raons per les que les morts varien. Així, ha recordat que, a Corea de Sud, per exemple, els primers infectats van ser persones joves, amb menys mals subjacents previs. "Fins al moment, més de 75.000 seqüències genètiques del coronavirus de països de tot el món estan disponibles al públic, cosa que ha de contínuar", ha conclòs.