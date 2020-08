SCC vol acabar amb la decadència provocada pels independentistes catalans

Societat Civil Catalana (SCC) ha posat en marxa una campanya per denunciar i intentar posar fi al que han anomenat la 'dècada de decadència' i frenar el mal que, segons l'agrupació, han fet els independentistes a Catalunya.









El president de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha afirmat que aquesta campanya ha començat a l'àrea metropolitana de Barcelona i en diverses capitals catalanes amb l'objectiu de frenar la decadència que des del seu punt de vista està patint Catalunya des que es va iniciar el Procés . "Ha passat de ser referència europea a ser una comunitat en franca decadència. No hi ha ningú a Catalunya que negui que el Procés ha danyat les relacions socials, la degradat les institucions, ha deixat danyada l'economia, que era molt potent i que ara avança a empentes i rodolons ", ha assenyalat.





A més, el líder de l'associació ha donat un repàs a les evidències que demostren el mal que s'ha fet durant aquest temps a l'economia catalana. "Hi ha indicadors objectius que parlen d'una pèrdua de 56 posicions en l'índex de competitivitat europea, d'una profunda caiguda de les inversions estrangeres en l'últim trienni, a més que Catalunya ja ni tan sols és la comunitat amb el major PIB i PIB per càpita ", ha assegurat.





Sánchez Costa també ha assenyalat que la crisi econòmica generada per l'independentisme ha col·locat a la comunitat en una situació molt delicada. "Els líders independentistes ens han robat una dècada. Podríem ser la Califòrnia d'Europa, la porta d'Amèrica i d'Àfrica i ens hem quedat en una regió plena de problemes, de disturbis. I això, que ho sap tothom, provoca menys competitivitat, menys treball, crisi i atur. Ara cal dir què fem, ja que estigueu-vos en una situació molt delicada, però no irremeiable ", ha afirmat.





Per això, aquesta campanya ha estat dissenyada per convèncer la societat civil de la necessitat de lluitar per evitar el declivi. "Ara és el moment de treballar amb intensitat per recuperar la millor Catalunya que ens mereixem, la qual hem valorat durant tants decennis. hem llançat aquesta campanya per conscienciar la gent de la gravetat de la situació, per donar-li la volta. per això cridem a totes les forces cíviques per fer una onada de canvi que enviï a l'independentisme a l'oposició i obri una finestra per reconstruir Catalunya " .





La campanya està dissenyada en tres fases. S'inicia amb la fase de conscienciació, i més tard arribarà la de fomentar l'activisme per al canvi. Enmig, els responsables de SCC estan preparant algunes sorpreses, sobretot a les platges.