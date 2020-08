La baixa humitat augmenta el risc de COVID-19

Un estudi centrat a la zona del Gran Sydney (Austràlia) durant la primera etapa de la pandèmia de COVID-19 ha trobat una associació entre una menor humitat i un augment de la transmissió en la comunitat. Ara, un segon estudi del mateix equip, publicat a la revista científica 'Transboundary and Emerging Diseases', ha confirmat aquest risc.













"Aquest segon estudi se suma a un creixent conjunt de proves que la humitat és un factor clau en la propagació de COVID-19", explica Michael Ward, de la Universitat de Sydney.





Una menor humitat pot definir-se com 'aire més sec'. L'estudi va estimar que per a una disminució de l'1 per cent de la humitat relativa, els casos de COVID-19 podrien augmentar entre un 7 i un 8 per cent. Aquesta estimació és d'aproximadament un augment del doble en les notificacions de COVID-19 per a una disminució del 10 per cent en la humitat relativa.





"L'aire sec sembla afavorir la propagació de COVID-19, el que significa que el temps i el lloc es tornen importants. L'evidència acumulada mostra que el clima és un factor de propagació de COVID-19, la qual cosa augmenta la possibilitat de brots de malalties estacionals ", argumenta l'autor.





Ward explica que hi ha raons biològiques per les que la humitat és important en la transmissió dels virus en l'aire. "Quan la humitat és menor, l'aire és més sec i fa que els aerosols siguin més petits. Quan esternudes i tus, aquests petits aerosols infecciosos poden romandre suspesos en l'aire per més temps. Això augmenta l'exposició d'altres persones. Quan el aire està humit i els aerosols són més grans i pesats, cauen i colpegen les superfícies més ràpidament ", conclou.





Segons els investigadors, això suggereix la necessitat que les persones facin servir una mascareta, tant per evitar que els aerosols infecciosos s'escapin a l'aire en el cas d'un individu infectat, com l'exposició als aerosols infecciosos al cas d'un individu no infectat .