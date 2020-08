Detingut un home per robar al conductor d'una autocaravana i atropellar-lo quan fugia

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per robar amb violència i intimidació a l'interior d'una autocaravana en una àrea de servei de l'autopista AP-7, a l'altura del Montseny (Barcelona), i per atropellar durant la fugida al conductor del vehicle, que va sortir per intentar recuperar les seves pertinences.













En un comunicat, han explicat que els fets van passar el 6 d'agost a les 5.00 hores de la matinada quan la víctima de l'atropellament dormia amb la seva parella a l'interior de l'autocaravana.





En escoltar un soroll, l'home es va aixecar i va veure que una persona havia forçat la porta de l'autocaravana i estava robant la bossa de la seva dona, motiu pel qual va sortir corrent per atrapar-lo.





Els dos lladres van pujar a un vehicle i l'home es va posar a l'altura de la finestra del conductor per intentar recuperar les seves pertinences al moment en el que el vehicle iniciava la marxa ràpidament.





Així, es va penjar del retrovisor i del capó del cotxe per evitar que l'envestissin i el van arrossegar uns deu metres abans de caure al terra, provocant-li lesions a la cama esquerra.





Després d'iniciar una investigació, la policia va identificar a un dels presumptes autors, d'origen bosnià, que acumula gairebé una desena d'antecedents policials per delictes patrimonials similars, requeriments i ordres judicial cumplimentades de diferents jutjats de Catalunya.





Els investigadors estan realitzant gestions per identificar al segon autor dels fets, que acompanyava al detingut al moment del robatori, per la qual cosa no es descarten noves detencions.





El detingut va passar el dissabte a disposició judicial i la jutge del Jutjat d'Instrucció 3 d'Arenys de Mar (Barcelona) va decretar el seu ingrés a presó.