Desallotjades 5.500 persones per fer botellón a Barcelona del 10 al 16 d'agost

La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat 5.500 persones per fer botellón a l'espai públic la setmana del 10 al 16 d'agost, i han interposat 200 denúncies per això.









Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, en roda de premsa aquest dimecres, en la qual també ha detallat que s'han realitzat 8.600 avisos per no portar mascareta o portar-la mal posada, i 100 denúncies a persones que, un cop advertides, no han seguit la instrucció.





Batlle ha lamentat que s'hagin de desallotjar de l'espai públic a persones que fan botellón i ha recalcat que és un tema que els "preocupa i alarma", pel que ha fet una crida a la responsabilitat i al el civisme.





Sobre la restricció de no fumar als carrers, ha fet una apel·lació al sentit comú i a la convivència i ha assegurat que "si es produeixen abusos" també es sancionarà.





La prohibició de fumar a l'aire lliure si no es pot respectar la distància mínima de dos metres va entrar en vigor aquest dimarts, i Batlle ha demanat a la ciutadania que segueixin les indicacions: "Caldrà veure quina evolució es fa".